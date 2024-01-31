Ertuğrul sağlam deli mi?...

Nöbetçi Kouakou, Semih Şentürk gibi, oynamadıkça atıyor. Düşüncesi nedir?..

Kocaelispor’da devre arası kampında bomba gibi gözüken, iki de gol atan, sonunda lig maçında da golünü yazan Kouakou konusu Spor Bilimleri Fakültesi’nde tez konusu olur, hatta bu konuyla ilgili seminerler bile düzenlenebilir. Tıpkı Fenerbahçe’nin eski efsane futbolcusu Semih Şentürk olayının bir benzerini yaşıyoruz.

Kocaelispor yılbaşından sonra Antalya’ya kampa girmek için toplanıyor. Yolculuktan üç gün önce kulüple ilişiği kesildiği açıklanan İsveçli Kouakou’nun, son anda kamp listesinde yer alması herkesi şaşırtıyor. Sonra bir de bakıyoruz, ecnebi kontenjanını açmak için böyle bir davranışta bulunulmuş, ama sonra kadroya alınmış. Artık arada üç günde ne olduysa…

Yani İsveçli golcü Kouakou önce harcanmış. Sonra da araya birileri girerek durumu düzeltmiş. Buraya kadar her şey normal. Olabilir şeyler. Yani aklın kabul edebileceği şeyler.

Ancak bundan sonrası ilginç. Gönderilmek istenen İsveçli golcü, kampta olağanüstü bir performans sergiliyor. Kampta, Kastamonu özel maçında 11’de sahaya çıkıyor ve ilk 45 dakikada iki güzel gol atıyor, 2.yarı oyundan çıkıyor. Bir anda Ertuğrul Sağlam’ın da kafası karışıyor. İsveçli hiç yorum yapmadan çalışmaya devam ediyor. Yani bizim Türk futbolunda alışmadığımız şey olarak, profesyonelce işini yapıyor. Çünkü adam tam bir profesyonel. Ama alışık olmayanlar olarak, şaşkınlıkla bakılıyor bu gelişmeye.

İKİNCİ YARININ İLK MAÇININ SONLARINDA PENALTI YAPTIRDI, ÜÇÜNCÜ MAÇINDA SONLARDA GİRDİ,GOL ATTI

Sonra sezonun ikinci yarısı başlıyor. Kouakou yine ilk kadroda yok. Yani, on birde tercih edilmiyor. 2-1 kaybettiğimiz hakem faciası yaşanan Manisa deplasmanında son 15 dakikada oyuna giriyor, düdüklü Ceyn olan hakem penaltısını vermiyor, başarısı engelleniyor.

Ardından Eyüpspor maçında 81.dakikada Sheydayev’in yerine giriyor. Pozisyonlar yakalıyor. Atamıyor. Kocaelispor, sahaya zar zor çıkabilen Altay maçında ise 78’den sonra 2-0 kazanırken, son derece kötü oynayan takımın bu zorlu maçında, 75’te Sheidayev’in yerine giren Kouakou, takımı ateşliyor, 90’da golü atıyor ve fişi çekiyor.

GARİP BİR OLAY…

Bu olayın penceresinden baktığımız zaman, garip bir olay olduğunu görebiliyoruz.

Kouakou başarılı mı, başarısız mı?..

Ecnebi (yabancı değil, yabancı kelimesi hakarettir) kontenjanını açmak için feda ettiğiniz bu adam, size bir ders verdi mi, vermedi mi?..

Gol sıkıntısı çekiyorsunuz, neden 11’de oynatmıyorsunuz ?..

Şimdi Ertuğrul Sağlam ile ilgili bir düşünceniz oluşmuştur. Doğal. Çünkü, kadroyu yapan Ertuğrul Sağlam’dır.

Bir teknik adam, bile bile kendi ayağına sıkar mı ?..

Deli olması lazım…

Ertuğrul Sağlam ise bence hiç de deli değil. Bursaspor’un şampiyon olduğu sezonda Batalla ile girdiği diyaloglar malumunuz. İnatlaştı ve süper yıldızı kenara oturttu. Onu kazanmak için. Sonra Batalla’yı kaybetti. Ama Bursaspor şampiyon oldu.

Şimdi aynı Ertuğrul Sağlam, Kouakou konusunda da inadını sürdürüyor. Adamı önce gönderiyor, üç gün sonra kadroya alıyor, ilk özel maçta oynatıyor, grafiği süper olan İsveçliyi ikinci yarının ilk üç maçında son dakikalarda sonradan oyuna sokuyor. Geçen sezon sadece 100 dakika oynamış olan adam penaltı yaptırıyor, golünü de atıyor.

Şimdi sorabilirsiniz, bir insan böylesine kısa oyun süresinde gol atıp, penaltı yaptıran ve anlık refleksle oyunun içinde olabilen bir futbolcu oynatılmıyor da, diğerleri oynatılıp, taraftara son ana kadar kan kusturuluyor?..

Ertuğrul Sağlam deli mi?..

Ertuğrul Sağlam sado-mazoşist mi?..

İleride göreceğiz…

Ama taraftar oynanan oyundan ve son ana kadar gol atamamaktan hayli sıkıldı. Psikolojisi bozuldu. Adanaspor ile cumartesi günü 16.00’da başlayacak ve Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak maçta, Kouakou ilk on birde oynarsa ve bu kez kötü bir performans sergilerse, Sağlam ne diyecek?..

Ertuğrul sağlam deli mi?...

Dahi mi?..

Merakla bekleniyor…

Barış Alıcı olayı da aynı

Ertuğrul Sağlam, sezonun ilk yarısında son dakikalarda puan kaybedilen iç sahadaki 1-1’lik Erzurum ve 2-2’lik Gençlerbirliği maçlarında, son anda yaptığı değişikliklerle ve ilk kadro kuruluşu hatalarıyla eleştirilen Sağlam’ın takımı, ilk yarıyı 2.sırada bitirirken, ilk yarının son iki maçında (Bodrum: 1-1, Sakarya: 3-1) kaybedilen 5 puandan direkt sorumlu tutuldu. Hesap vermedi, Manisa maçında hakem yüzünden yenilen takımda, ikinci haftadaki Eyüp galibiyeti, bir anda savaş baltalarını kuma gömdü.

Skora bakmayanlar ve gerçek sporseverler, takımın iyi oynamasını istiyor. Barış Alıcı, sezonun ilk yarısı boyunca ve ikinci yarının başında da süper oynuyor. Asist ve gollerine devam ediyor. Manisa maçında 28 dakikada, Vukoviç’in pasıyla golü atıyor, takım 2-1 yeniliyor. Barış ikinci yarı oyundan alınıyor.

Aynı Barış, İzmit’teki Lider Eyüp maçında henüz 14.dakikada Candeias’a asist yapıyor. 2. Yarı başında sahaya dönmüyor, yerine Amaral oyuna dahil oluyor. Amaral da Tanke’yi asisti yapıyor.

Barış, Pazar günü deplasmanda 2-0 kazanılan Altay mazında da Candeias’ın yerine 86’da oyuna giriyor, gol atamıyor, asist yapamıyor.

26 yaşındaki Barış, ilk yarı boyunca oynadığı 16 maçta 5 asist yapıyor, 5 gol atıyor ve 10 gole direkt etki ediyor. Oynadığı süre ise sadece 725 dakika.

Bu istatistiklere bakıldığında, Sağlam’ın ne yapmaya çalıştığını anlamak zor. Ama skor severlere göre Kocaelispor kazanıyor ve her şey yolunda.

Sporseverlere göre ise takım kötü oynuyor, bir yerde takılacak, Süper Lig hayal olacak, futbolcular zar zor ilerliyor.