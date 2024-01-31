- Ekonomi

Makine ihracatı 28 milyar doları aştı

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından açıklanan konsolide verilere göre, 2023 yılı sonunda Türkiye’nin serbest bölgeler dâhil toplam makine ihracatı 28.1 milyar dolar oldu.

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Makine ihracatı 28 milyar doları aştı mask

Dünya makine ihracatının yüzde 1 daraldığı bir yılı artışla kapattıklarına dikkat çeken MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu yeni yıl hedeflerini 30 milyar dolar olarak belirlediklerini belirterek, “Avrupa Yeşil Mutabakatı ile entegrasyona erken başladığımız için bu konuda, Doğu’daki rakiplerimizden hayli avantajlı bir durumdayız. Gün geçtikçe daha belirgin hale gelen bu avantajın sektörümüze yatırım çekmek konusunda önemli faydaları olacağını da beklemeliyiz” dedi. 
# yeni, Dolar

31 Oca 2024 - 17:06 - Ekonomi

Mahreç  İrem Güler

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