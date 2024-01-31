“E-ticaret komisyon oranları esnafı zorluyor”

E-ticaret sitelerinden satış yapan esnafın aldığı hizmete göre değişkenlik gösteren komisyon oranları için taban ve tavan belirlenmesi gerektiğini dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Günümüzde adeta vazgeçilmez bir hal alan internet alışverişlerinde müşteri portföyü genişleyen esnafın ulaştığı kitle artsa da e-ticaretteki komisyonlar, sitelerin yaptığı reklamların bedelinin esnafa yansıtılması gibi durumlar esnafın belini büküyor. Alınan hizmete göre farklılık gösteren, yüzde 45’i bulan komisyon oranlarına taban ve tavan uygulaması getirilmeli” dedi.