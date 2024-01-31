Küçük Behiye'yi öldürmüştü, cezaevinde asılı bulundu!

İzmir'in olay, 24 Ocak'ta saat 10.30 sıralarında Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Levend Macu, demir kapısının camını kırarak girdiği müstakil evdeki Suzan E.'yi yüz ve kolundan toplam 7 bıçak darbesiyle yaraladı.
Macu, daha sonra Suzan E.'nin kızı Behiye E.yi de boğazından ve göğsünden aynı bıçakla yaralayıp, kaçtı. Gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne-kız, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Behiye E. hayatını kaybetti, olaydan 1 gün sonra yakalanan şüpheli, tutuklandı.
KENDİNİ ASTI
Levend Macu, dün tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini astı. Macu'nun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yandan Suzan E.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.