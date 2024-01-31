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Küçük Behiye'yi öldürmüştü, cezaevinde asılı bulundu!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde demir kapının camını kırarak girdiği evde Behiye E.'yi (12) öldürüp, annesi Suzan E.'yi (34) ağır yaralayan Levend Macu (30), tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini astı.

Demirören Haber Ajansı
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Küçük Behiye'yi öldürmüştü, cezaevinde asılı bulundu! mask

İzmir'in olay, 24 Ocak'ta saat 10.30 sıralarında Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Levend Macu, demir kapısının camını kırarak girdiği müstakil evdeki Suzan E.'yi yüz ve kolundan toplam 7 bıçak darbesiyle yaraladı.

Macu, daha sonra Suzan E.'nin kızı Behiye E.yi de boğazından ve göğsünden aynı bıçakla yaralayıp, kaçtı. Gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne-kız, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Behiye E. hayatını kaybetti, olaydan 1 gün sonra yakalanan şüpheli, tutuklandı.


KENDİNİ ASTI

Levend Macu, dün tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini astı. Macu'nun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yandan Suzan E.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.
# Atatürk, sağlık, eğitim, araştırma

31 Oca 2024 - 17:15 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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