- Spor

Eyüpspor'dan Yunanistan'a

Yunan ekibi PAS Giannina, Eyüpspor'dan Mete Kaan Demir'i satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşması ile kadroya katmaya hazırlanıyor.

Eyüpspor'dan Yunanistan'a mask

Yunan ekibi PAS Giannina ve Eyüpspor, Mete Kaan Demir’in kiralık satın alma opsiyonuyla transferi için anlaştı.

Oyuncu için satın alma opsiyonu olarak 400 bin Euro’luk madde konulduğu ifade edildi. Opsiyonun geçerli olmasını oyuncunun performansı ve PAS Giannina’nın ligde kalması belirleyecek.

Kaynak: FANATİK
# ifade, euro

31 Oca 2024 - 17:18 - Spor

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