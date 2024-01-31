Eyüpspor'dan Yunanistan'a

Yunan ekibi PAS Giannina ve Eyüpspor, Mete Kaan Demir’in kiralık satın alma opsiyonuyla transferi için anlaştı.

Oyuncu için satın alma opsiyonu olarak 400 bin Euro’luk madde konulduğu ifade edildi. Opsiyonun geçerli olmasını oyuncunun performansı ve PAS Giannina’nın ligde kalması belirleyecek.

Kaynak: FANATİK