Eyüpspor'dan Yunanistan'a

Yunan ekibi PAS Giannina ve Eyüpspor, Mete Kaan Demir’in kiralık satın alma opsiyonuyla transferi için anlaştı.
Oyuncu için satın alma opsiyonu olarak 400 bin Euro’luk madde konulduğu ifade edildi. Opsiyonun geçerli olmasını oyuncunun performansı ve PAS Giannina’nın ligde kalması belirleyecek.
Kaynak: FANATİK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.