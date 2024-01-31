Mert Hakan Yandaş'tan Kocaelispor'a ret!

Sarı-Lacivertliler’de en çok teklif alan oyuncuların başında Mert Hakan Yandaş geliyor. Kocaelispor, başarılı futbolcuyu çok istiyordu. Başkan Engin Koyun, konuyla ilgili Radyospor’a yaptığı açıklamada, “Mert Hakan’la ve Fenerbahçe ile görüştük. Süreç olumsuz sonuçlandı. Çünkü Mert Hakan’ı Süper Lig’den isteyen kulüpler var” ifadelerini kullandı. Özellikle Ankaragücü, 29 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgileniyor.