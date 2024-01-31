31 Oca 2024 - 17:19- Spor G:

Mert Hakan Yandaş'tan Kocaelispor'a ret!

Kocaelispor'un istediği Mert Hakan Yandaş'tan ret kararı. Tecrübeli oyuncu, Yeşil-Siyahlılar'ın teklifini reddetti.

Mert Hakan Yandaş'tan Kocaelispor'a ret! mask

Sarı-Lacivertliler’de en çok teklif alan oyuncuların başında Mert Hakan Yandaş geliyor. Kocaelispor, başarılı futbolcuyu çok istiyordu. Başkan Engin Koyun, konuyla ilgili Radyospor’a yaptığı açıklamada, “Mert Hakan’la ve Fenerbahçe ile görüştük. Süreç olumsuz sonuçlandı. Çünkü Mert Hakan’ı Süper Lig’den isteyen kulüpler var” ifadelerini kullandı. Özellikle Ankaragücü, 29 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgileniyor.
# Mert Hakan, Kocaelispor, Fenerbahçe, var

31 Oca 2024 - 17:19 - Spor

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