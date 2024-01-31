Sarı-Lacivertliler’de en çok teklif alan oyuncuların başında Mert Hakan Yandaş geliyor. Kocaelispor, başarılı futbolcuyu çok istiyordu. Başkan Engin Koyun, konuyla ilgili Radyospor’a yaptığı açıklamada, “Mert Hakan’la ve Fenerbahçe ile görüştük. Süreç olumsuz sonuçlandı. Çünkü Mert Hakan’ı Süper Lig’den isteyen kulüpler var” ifadelerini kullandı. Özellikle Ankaragücü, 29 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgileniyor.
31 Oca 2024 - 17:19- Spor Güncelleme:
Mert Hakan Yandaş'tan Kocaelispor'a ret!
Kocaelispor'un istediği Mert Hakan Yandaş'tan ret kararı. Tecrübeli oyuncu, Yeşil-Siyahlılar'ın teklifini reddetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.