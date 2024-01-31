Barboros Bozkurt sezonu kapadı

Türkiye Basketbol Ligi 21. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, konuk ettiği Sigortam Net'e 57-81 mağlup oldu. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın son dakikalarında atış sonrası yere basarken sol ayak bileği çıkan deneyimli oyuncu Barboros Bozkurt’un durumu belli oldu. Sahadan sedyeyle çıkarılan ve hastaneye kaldırılan Bozkurt'un önce ayak bileği atele alındı ve ardından yapılan tetkikler sonrasında bağlarında sakatlık olduğu tespit edildi. En az 6-8 hafta arası sahalardan uzak kalacak olan başarılı basketbolcunun önümüzdeki hafta tekrar MR'ı çekilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.