Kocaeli'deki ilçelerde AKP'nin adayları merakla bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan listede yer alacak isimler belli oldu. Aday Tespit Komisyonu Kocaeli'deki adayları Erdoğan'a sundu. Erdoğan’ın onayından sonra liste kamuoyu ile paylaşılacak. Listenin Cuma günü paylaşılması bekleniyor.
31 Oca 2024 - 17:45- Siyaset Güncelleme:
AKP'nin Kocaeli'deki belediye başkan adayları belli oldu!
AKP'nin Kocaeli'de merakla beklenen adayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak listede sürpriz isimler yer aldı. Liste'nin Cuma günü açıklanması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Yeniden Refah - Artık Kartepe de yeniden refah var diğerleri fiyasko
M. Karali - Yeniden refah dediğiniz şey bir stk ismi mi? :):):)
M.murtaza Yekayak - Kartepe fiyasko yıllardır hizmet yok çalışma yok
Uzuner - Yalan yalan haber haber yapmayın artık sizin sayfanizı kapatiyom
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.