31 Oca 2024 - 17:45- Siyaset G:

AKP'nin Kocaeli'deki belediye başkan adayları belli oldu!

AKP'nin Kocaeli'de merakla beklenen adayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak listede sürpriz isimler yer aldı. Liste'nin Cuma günü açıklanması bekleniyor.

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AKP'nin Kocaeli'deki belediye başkan adayları belli oldu! mask

Kocaeli'deki ilçelerde AKP'nin adayları merakla bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan listede yer alacak isimler belli oldu. Aday Tespit Komisyonu Kocaeli'deki adayları Erdoğan'a sundu. Erdoğan’ın onayından sonra liste kamuoyu ile paylaşılacak. Listenin Cuma günü paylaşılması bekleniyor.
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31 Oca 2024 - 17:45 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
02

Yeniden Refah - Artık Kartepe de yeniden refah var diğerleri fiyasko

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 31 Ocak 18:03
04

M. Karali - @Yeniden Refah 02 nolu yoruma cevabı: Yeniden refah dediğiniz şey bir stk ismi mi? :):):)

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Ocak 19:04
01

M.murtaza Yekayak - Kartepe fiyasko yıllardır hizmet yok çalışma yok

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 31 Ocak 17:53
03

Uzuner - @M.murtaza Yekayak 01 nolu yoruma cevabı: Yalan yalan haber haber yapmayın artık sizin sayfanizı kapatiyom

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Ocak 19:00
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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