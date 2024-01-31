Rapçi Sansar Salvo ailesini bakanlığa şikayet etti

Geçen aylarda intihara teşebbüs eden rapçi Sansar Salvo, X hesabından peş peşe çarpıcı paylaşımlar yaptı.

Önce yatırıldığı akıl hastanesinde tehdit edildiğini söyleyen ve kamera kayıtlarının incelenmesini isteyen Sansar Salvo, ardından ailesini Adalet Bakanlığı'na şikayet etti.

Ailesinin hukukçu kimlikleriyle kayıtlarını ve banka hesaplarını yasa dışı bir yolla elde ettiğini söyleyen rapçinin paylaşımları şöyle:

"Yumuşak odada her seferinde daha uzun süre bağlanmakla tehdit edilerek ve kollarım acı verecek şekilde bükülerek yatırıldığım hastanedeki kamera kayıtlarımın mümkünse incelenmesini istiyorum. Dilekçe de yazacağım Sağlık Bakanlığı'na. @saglikbakanligi"



"Ailem senelerdir epikiriz raporlarını kullanarak geçmişte yatırıldığım akıl hastanelerinden temin edilen, telefon kayıtlarımı ve banka hesaplarımı hukukçu kimliklerini kullanarak hukuk dışı şekilde elde etmektedir. @adalet_bakanlik"



"İki hukukçu işkenceye yakın muamele gördüğüm hastanedeki durum karşısında hastane prosedürüdür diyerek hiçbir şey yapmadı. Hastaneye ödenen ücreti de 140000 TL kadar yüksek söyledi babam Av. Gazi Arslan. @adalet_bakanlik"