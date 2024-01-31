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Vali Yavuz'dan fabrika ziyaretleri

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Darıca ilçesinde bakır ürünleri üreten fabrikayı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı
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Vali Yavuz'dan fabrika ziyaretleri mask
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, elektrolitik bakır ürünleri, bakır boru ve bakır lama üretimi alanlarında faaliyet gösteren SARKUYSAN Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini ziyaret eden Vali Yavuz'a, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu eşlik etti.

Fabrika yöneticileri tarafından yapılan sunumları dinleyen Vali Yavuz, fabrikada bulunan atölyeleri, döküm tesislerini ve üretim alanlarını gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Yavuz, alın ve akıl teriyle üretime, istihdama, Kocaeli'nin ve Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayan çalışanlara teşekkür etti.
# türkiye

31 Oca 2024 - 18:40 - Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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