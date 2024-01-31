Vali Yavuz'dan fabrika ziyaretleri

Valilikten yapılan açıklamaya göre, elektrolitik bakır ürünleri, bakır boru ve bakır lama üretimi alanlarında faaliyet gösteren SARKUYSAN Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini ziyaret eden Vali Yavuz'a, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu eşlik etti.
Fabrika yöneticileri tarafından yapılan sunumları dinleyen Vali Yavuz, fabrikada bulunan atölyeleri, döküm tesislerini ve üretim alanlarını gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali Yavuz, alın ve akıl teriyle üretime, istihdama, Kocaeli'nin ve Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayan çalışanlara teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.