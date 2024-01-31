AKP'li Talus'tan adaylar hakkında açıklama

Ali - Cuma günü yrp açıklama yapacak ona göre şekillenecek…adaylığı garanti olanlar;Zeki Aygün ,Mustafa kocaman diğerleri duruma göre mesela;Körfez Abdullah Bey adaylığı yüzde 49,Civelek tamam gibi ama çooook acayip flaş bir ismin adaylığı da söz konusu. Cuma ola hayrola