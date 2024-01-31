AKP'li Talus'tan adaylar hakkında açıklama

AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Kocaeli'deki adayların açıklanmasına ilişkin açıklamada bulundu. Talus, Cuma günü açıklanması beklenen isimlere dair açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Değerli hemşehrilerim, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için Kocaeli İlçe Belediyeleri ile ilgili aday belirleme sürecimiz devam etmektedir. AK Parti Genel Merkezimizce resmi açıklama yapılmadan ortaya çıkan söylentilere itibar edilmemesini rica ediyoruz. Önümüzdeki günlerde gerekli açıklamalar yapılacaktır. Saygılarımızla bilgilerinize sunarız."
# AKP, Şahin Talus, aday, 2024
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Ak Darica - Ula şahin seni Reise şikayet edeceğiz Darıca nın adayı değişmesin gör bak bizler UFUK u istiyoruz yoksa binlerce oy CHP ye ister inan ister inanma millet zaten akp ye gıcık oluyor hayat pahalılığı dan görüşürüz
Ali - Cuma günü yrp açıklama yapacak ona göre şekillenecek…adaylığı garanti olanlar;Zeki Aygün ,Mustafa kocaman diğerleri duruma göre mesela;Körfez Abdullah Bey adaylığı yüzde 49,Civelek tamam gibi ama çooook acayip flaş bir ismin adaylığı da söz konusu. Cuma ola hayrola
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.