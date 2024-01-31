- Asayiş

Restoranda korkunç kaza: Elini kıyma makinesine kaptırdı!

 İzmit ilçesinde elini kıyma makinesine sıkıştıran kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Anadolu Ajansı
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Restoranda korkunç kaza: Elini kıyma makinesine kaptırdı! mask
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Serdar Mahallesi'nde bulunan bir restoranda çalışan F.K, mutfak bölümünde kıyma makinesiyle çalıştığı sırada sağ elini makineye kaptırdı. Restorandaki personel durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerince eli makineden kurtarılan F.K. ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı. F.K’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
# sağlık

31 Oca 2024 - 19:19 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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