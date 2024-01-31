Özgür Özel'den CHP Kocaeli adayı hakkında açıklama!

CHP Lideri Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği Cem Eren Kültür Merkezi'nin açılışı ve Prof. Dr. Muammer Aksoy'u Anma Töreni’ne katıldı. Özel, tören öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, “Eskişehir’de AK Parti ile tuhaf bir ilişkimiz olduğunu ima eden bir konuşma yaptı Özgür Özel. Eski Genel Başkanınız Kılıçdaroğlu’na gidin, sorun. Referandum döneminde ve partimiz kurulduktan sonra CHP, İYİ Parti’den bir kuruş para aldı mı?” sözüne ilişkin soruya, şöyle cevap verdi:



“Ben gerçekten çok şaşırdım bu konuşmaya. İki ihtimal var. İhtimallerden bir tanesi, Genel Başkanımız ciddi şekilde yanıltılmış. İkincisi de Genel Başkan bizimle kavga etmek istiyor. Ben Genel Başkan ile kavga etmeyeceğim. Bunun kimseye faydası yok. Muhalefete muhalefet etmek gibi derdimiz yok. Akşener’e yanlış aksettirildiğini düşündüğüm Eskişehir konuşmamda bahsettiğim mevzu şu; Bahsettiğim aday şu an AK Parti’nin adayı. Benim dediğim geçmişte birlikte olduklarımızı bugün saray karşımıza çıkarıyor derken, İYİ Parti’den milletvekili seçilen, Millet İttifakı oylarıyla milletvekili seçilen kişi, siyasi yankesicilikle, siyasi dolandırıcılıkla Recep Tayyip Erdoğan’a muhalefet etmek üzere Eskişehirlilerden oy istedi ve gitti Adalet ve Kalkınma Partisi’ne katıldı. Ben ‘Geçmişte birlikte olduklarımızı birtakım imkanlar oluşturarak karşımıza çıkarıyor’ derken Eskişehir’deki AK Parti adayını kastettim. Benim ne Kemal beye sorma ihtiyacım var, ne bir başkasına. Ben Meral hanımın kişisel olarak da partisinin de bahsettiği konulardaki namusuna, dirayetine ben kefilim.”

“Numan Kurtuluş’un anayasaya karşı suç işlenirken yaptığı hareket siyasi deve kuşu”

Özel, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın TBMM Genel Kurulu’nda Yargıtay’ın kararı okunarak milletvekilliğinin düşürülmesini de değerlendiren Özel, “Numan Kurtulmuş, teşbihte hata olmaz. Anayasa’ya karşı suç işlenirken yaptığı hareket siyasi deve kuşu. Sen kafanı kuma gömdün diye gövdenin de içinde bulunduğu ortamda olanlar olmuyor değil. Sen yurtdışına çıkacaksın, yetkiyi Bekir Bozdağ’a bırakacaksın. Bekir Bozdağ okutacak ve sen bu anayasa ihmalinden sorumlu olmayacaksın. Böyle bir şey yok. Bu deve kuşu misali kafasını gömmektir. Sorumluluktan kaçmaz, hatta çıkıp da kendisi okusaydı buna göre çok daha dürüst bir tutum olurdu. Bunu görmek lazım” dedi.

“Anayasa Mahkemesi’ni yok sayan Yargıtay kararının okutulmasıyla milletvekilliği mi düşer?”

Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesini anayasaya aykırı bir durum olarak nitelendiren Özel, “ Büyük bir gaflet ve hata var. Hatanın kendisi şu; anayasa ne diyor? Kesinleşen karar okutulursa. Kesinleşen karar mı okundu? Okutulan karar; Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi’ni yok sayan kararı. Anayasa Mahkemesi’ni yok sayan Yargıtay kararının okutulmasıyla milletvekilliği mi düşer? İyice şuurlarını kaybetmişler. Ne yaptıklarını bilmiyorlar” ifadelerini kullandı.

TBMM’de kapalı oturum

Özel, Meclis Başkanvekili Bekiz Bozdağ’ın yönettiği oturumda CHP milletvekillerinin verdiği önerge üzerine kapalı oturuma geçildiğini hatırlatarak, “Kapalı oturumda okunan bir karar, kapalı oturum tutanakları 10 yıl açıklanamadığı ve 10 yıl süreyle görüş beyan edilemediği için karar kapalı oturumda okutulacak ama kamuoyunda aleniyet kazanmadığı, Hataylılara ‘biz sizin milletvekilinizi düşürdük’ diyemedikleri için ve kapalı oturumdan sonra gidip içeride ne yaptıklarını anlatamayacakları için 10 yıl süreyle bu rezalet ertelenmiş olacaktı” açıklamasında bulundu.

“Gerekli müdahaleyi yaparım”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İstanbul ve Ankara’daki billboardlara seçim afişlerinin astırılmadığı iddiasına da Özel, “Billboard meselesini duydum, şaşırdım. Sorup öğreneceğim. Yapabileceğim bir şey var mı? Varsa benim çözmem gereken. Gerekli müdahaleyi yaparım” dedi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak gösterileceği iddialarına ilişkin Özel, şu cevabı verdi:

“Kocaeli, Ordu ve Gaziantep’te adaylar belirlenmedi. Bu sürece yönelik olarak o il başkanlarımızla, milletvekillerimizle teması olmuş. Kendisi bana da partinin vereceği görevlerden kaçmayacağını söyledi ancak henüz o konuda verilmiş bir karar yok. Bir karar verirsek, paylaşırız.”