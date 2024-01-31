Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın acı günü. Büyükakın'ın eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın’ın babası Burhan Koca vefat etti. Koca'nın cenazesi yarın Kepsut Çarşı Camisi'nden defnedilecek.
31 Oca 2024 - 21:59- Gündem Güncelleme:
Tahir Büyükakın'ın acı günü!
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın kayınpederi Burhan Koca hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.