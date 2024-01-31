- Ekonomi

Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) beklentilere paralel bir şekilde faizi sabit bıraktı. Böylece dört toplantı üst üste faize dokunmamış oldu.

Fed faiz kararını açıkladı mask

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faiz kararını açıkladı. Açıklanan karara göre, FOMC beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu.

Mart 2022-Temmuz 2023 arasında toplamda 525 baz puanlık faiz artırım kararı alan FOMC bugünle beraber 4 toplantı üst üste faize dokunmamış oldu.

FOMC tarafından yapılan açıklamaya göre, ekonomik görünümün belirsiz olduğu ve Komite'nin enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olduğu belirtildi.

Komite'nin dikkatli bir şekilde gelen verileri, değişen görünümü ve risk dengesini değerlendirmeye devam edeceği ifade edilirken, "Komite, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru gerileyeceğine dair daha fazla güven kazanana kadar (faiz) hedef aralığını düşürmenin uygun olmasını beklemiyor" ifadeleri kullanıldı.
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31 Oca 2024 - 22:13 - Ekonomi

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