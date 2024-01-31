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TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ağır yaralı!

Anadolu Otoyolu Gebze kesiminde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Anadolu Ajansı
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TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ağır yaralı! mask
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Otoyolun Ankara istikameti Gebze Gişeleri mevkisinde R.A. idaresindeki 06 KC 702 plakalı otomobil ile Y.M. yönetimindeki 35 BRS 295 plakalı tır çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle sürücü R.A. ile araçtaki H.N. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye erleri, otomobilde sıkışan R.A. ile. H.N'yi sıkıştığı yerden kapıyı keserek kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan Ankara istikametinde ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
# otomobil, sağlık, kaza

31 Oca 2024 - 22:57 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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