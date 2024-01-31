SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 1 Şubat Perşembe günü 4 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
|CUMHURİYET, HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR
|ALİ AĞA SK., ARNAVUT SK., ATATÜRK CD, ATİLLA SK, BAHÇE YOLU CD., CEMAL AĞA SK., DÜZALAN, DÜZALAN SK., ERENKAYA SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HÜSEYİN AĞA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SARAL SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, SK., ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., YENI, YENİ SK., YILDIRIMLAR CD.
|01.02. 2024
|09:00
|17:00
|GÖLCÜK
|PIYALEPASA, PİYALEPAŞA, ŞEHİTLER
|186. SK., 383. SK., 444. SK., 447. SK., 448. SK., 449. SK., 450. SK., 452. SK., 453. SK., 453/1. SK., 455. SK., 457. SK., 466. SK., 468., 468. SK., 471. SK., 548. SK., 557. SK., 558. SK., 561. SK., 562. SK., 563. SK., 565. SK., 577. SK., 577/1., 577/1. SK., 578. SK., 579. SK., 580. SK., 583. SK., 584., 584. SK., 585., 585. SK., 586. SK., 587., 589. SK., 590. SK., 591. SK., 594. SK., BARBAROS HAYRETTIN, BARBAROS HAYRETTİN CD., DİCLE CD., KARA FATMA, KARAFATMA CD., MALAZGİRT CD., MERİÇ CD., PİYALEPAŞA CD., SÜLEYMAN ATES, SÜLEYMAN ATEŞ CD., YAŞAR DOĞU CD.
|01.02.2024
|10:00
|15:00
|İZMİT
|ARIZLI, SERDAR
|ARIZLI, ARIZLI CD., CEVİZLİK SK., DEĞİRMENDERE SK., EVLİYA SK., GÖLCÜK SK., HARMAN, HARMAN SK., MAZLUM SK., MERKEZ SK., ÖMERLİ SK., PINAR, PINAR SK., TARÇIN SK., UMUT SK., YAĞMUR SK., YARENLER SK., YENIDOGAN, YENİDOĞAN SK., YENİDOĞAN. SK.
|01.02.2024
|09:00
|12:00
|KARTEPE
|DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, ŞİRİNSULHİYE
|7 HAZIRAN, 7 HAZİRAN CD., AHENK SK., AKAĞAÇ SK., AKARLAR SK., AKBABA SK., ALA SK., ALTILAR SK., ALTINKALEM, ALTINKALEM SK., ANITLAR SK., ARALIK SK., ARKA SK., ASIL SK., ASIR SK., AŞİNA SK., ATAN, ATAN SK., ATIF ERÇIKAN CD., ATLAS SK., AY SK., AYAZKÖY SK., AYAZMA SK., AYBASTI SK., BADEMCİ SK., BAHÇE SK., BAHÇELER SK., BAHÇELİK SK., BAKIR SK., BALLI SK., BASRA SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BERGAMA SK., BERRAK SK., BESTEKAR SK., BÖĞÜRTLEN SK., CESUR SK., ÇAKIL SK., DAĞHAN SK., DEMET SK., DEMİRLİ SK., DERBENT FATIH, DERBENT FATİH CD., DERNEK SK., DESTAN SK., DİLBER SK., DOGUKAN, DOGUS, DOĞUKAN CD., DOĞUŞ CD., DORUK SK., EBEGÜMECİ SK., ELMALI SK., ERCİYES SK., FISTIK SK., FLORYA SK., FUNDALIK SK., GAZI M. KEMAL ATATÜRK, GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GELİŞİM SK., GEVREK SK., GÜLSÜN SK., GÜLTEKİN SK., GÜNEBAKAN SK., GÜNEY SK., GÜNEYSU SK., GÜNGÖREN SK., HAKİKAT SK., HAS SK., HATIRA SK., HEYBE SK., HUŞ SK., ILGAZ SK., ILICA SK., İLKE SK., İNCİR. SK., İRİS SK., KADIOGLU, KADIOĞLU SK., KAFDAĞI SK., KAMELYA SK., KAMU, KAMU CD., KARASU SK., KARDEŞLER SK., KARLI SK., KERVANSARAY CD., KIRGIZLAR SK., KIRMIZI GONCA SK., KISIKLI SK., KİVİ SK., KOOPERATIF, KOOPERATİF CD., KUYTU SK., KUYUCAK, KUYUCAK SK., MASHAR SK., MAZİ SK., MELEK SUYU CD., MİROĞLU CD., MİSLER SK., MORGÜL SK., MUHTEŞEM SK., NEVRUZ SK., ORKİDE SK., ÖZER SK., ÖZGÜ SK., ROKA SK., SAHINTEPE, SAHRA SK., SARI SK., SARMAŞIKLI SK., SEDEFLİ SK., SEFERAĞA SK., SEMT SK., SERIN, SERİN SK., SIRAT SK., SIRINAGA, SİCİM SK., SOYCAN SK., SÖĞÜTLÜ SK., SÜSEN SK., ŞANLI SK., ŞEBBOY SK., ŞELALE SK., ŞİFA SK., ŞİMŞİR SK., ŞİRİNAĞA CD., TAFLAN SK., UFUK SK., ULUDAĞ SK., UMUTLU SK., ÜÇGEN, YAPRAK SK, YASEMİN SK., YEŞİL SK., YEŞİLALAN SK., YEŞİLTEPE SİTESİ YOLU SK, YEŞİLVADİ SK., ZİŞAN SK.
|01.02.2024
|09:00
|17:00
|ÇAYIROVA
|AKSE
|2407. SK., 541. SK., 542. SK., 545., 545. SK., 553., 553. SK.
|01.02.2024
|09:00
|17:00
|ÇAYIROVA
|AKSE
|459., 510. SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., RAHMI DIBEK, RAHMİ DİBEK CD., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD.
|01.02.2024
|09:00
|17:00
|İZMİT
|GÜLTEPE, YENİDOĞAN, ZABITAN
|AKAR SK., AKYILDIZ SK., DOĞU SK., ERTEN OKANÇAY SK., GELİR SK., HACI ARIF, HACI ARİF CD., HARUN SERT SK., HOŞGÖR SK., ISTANBUL KARAYOLU, İSTANBUL KARAYOLU CD., KALE ÜSTÜ SK., KALEDİBİ SK., KAPTAN SK., KARADENİZ SK., LEYLAK SK., MEHMETÇİK SK., MİRALAY MÜMTAZ CD., NAMIK KEMAL CD., NEYZEN SK., SABUR SK., ŞEHİT RAMAZAN SARIKAYA SK., TARIH, TARİH SK., TOPDEMİR SK., TURİST SK., USLU SK., VEHBİ DEMİREL SK., YOLDAŞ SK.
|01.02.2024
|09:00
|15:00
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.