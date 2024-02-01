Acun Ilıcalı taraftarına müjdeyi verdi!

İngiltere Championship ekiplerin Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarlarını sevindirecek haber geldi.
Acun Ilıcalı, İngiliz taraftarlara transfer dönemi kapanmadan önce sürpriz bir transfer daha olabileceğinin müjdesini verdi.
Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Hull City taraftarları transfer dönemi bitmeden son bir büyük sürprize hazır olsun. Play-off'lara kalmak için tamamen kararlıyız. Kadroyu tamamlayacağını düşündüğümüz bir oyuncuyu takıma kazandırmak için çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
ABDÜLKADİR ÖMÜR AÇIKLANACAK
Kış transfer döneminde Fabio Carvalho, Ryan Giles, Noah Ohio, Billy Sharp ve Ryan Woods'u kadrosuna katan Hull City, Trabzonspor'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Abdülkadir Ömür'ü de açıklamaya hazırlanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.