01 Şub 2024 - 00:56- Spor G:

Kocaelispor maçı öncesi Adanaspor'dan önemli değişiklik!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç oldu.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Kocaelispor maçı öncesi Adanaspor'dan önemli değişiklik! mask

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, " Kulüp Başkanımız Bayram Akgül, yaptığı görüşme sonucu teknik direktörlük konusunda Mustafa Kemal Kılıç ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır." ifadesi kullanıldı.


Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile 18 Ocak'ta karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.
# Adanaspor, Mustafa Kemal Kılıç, Kocaelispor

01 Şub 2024 - 00:56 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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