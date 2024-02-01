2 YILDA 1 MİLYAR DOLARLIK KAHVE TÜKETTİK

Dünya genelinde ticareti yapılan en eski ürünlerden biri olan kahve, oldukça büyük bir pazar payına sahip.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılında Türkiye'nin kahve ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 14,5 artarak 607,3 milyon dolara ulaştı. 2022 yılında gerçekleşen 530,2 milyon dolarlık ithalatla birlikte, Türkiye'nin son iki yılda toplam kahve ithalat faturası 1 milyar 137,5 milyon dolar (bugünkü kurla 34,5 milyar TL) seviyesine yükseldi.

Diğer taraftan, Türkiye'nin kahve ihracatı 2022'de 82,5 milyon dolar, 2023'te ise 94,7 milyon dolar oldu, bu da toplamda 177,2 milyon dolarlık bir rakama işaret etti. Böylece Türkiye'nin net kahve ithalatı, son iki yılda 960,3 milyon dolar olarak kaydedildi.

Kahve ithalatındaki bu artışa paralel olarak, Türkiye'nin 2023 yılındaki toplam dış ticaret açığı bir önceki yıla göre yüzde 3,2 azalarak 109 milyar 541 milyon dolardan, 105 milyar 997 milyon dolara geriledi.