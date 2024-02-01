KPSS tercih ücretlerine büyük zam!

ÖSYM Başkanlığı bugün yaptığı açıklama ile 2024 KPSS tercih ücretlerine büyük çaplı %60 zam uyguladı. Yapılan güncelleme ile adayların tercih ücretlerinde ciddi bir artış yaşandığı belirtildi.
Yeni ücret ne kadar?
2023 yılında KPSS tercih ücreti, adaylar tarafından ais.osym.gov.tr adresi üzerinden 50 TL olarak ödenmişti. Ödeme anlaşmalı bankalar veya ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi aracılığıyla gerçekleştirilmişti. 2024 yılında KPSS tercih ücretlerine %60 oranında bir zam uygulanarak ücret 80 TL'ye yükseltildi. ÖSYM'nin konuyla ilgili açıklaması şu şekildedir:
Tercihlerini sisteme kaydeden adaylar, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin resmi internet sayfasında yer alan e-İŞLEMLER bölümündeki ÖDEMELER alanından kredi kartı veya banka kartı ile yerleştirme ücretini 80,00 TL ödeyecekler.
Hangi bankalar üzerinden ödeme yapılacak?
Anlaşmalı bankalar, çeşitli finansal hizmetler sunan kuruluşlar yer alıyor. Akbank, tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı ile müşterilerine geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Ödeme yapılacak bankalar;
- Albaraka Türk Katılım Bankası da aynı şekilde tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı ile müşterilerine hizmet vermektedir.
- QNB Finansbank, tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılığı ile müşterilerini kapsamlı bir şekilde destekliyor.
- Kuveyt Türk Katılım Bankası ise tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı ile müşterilerine hizmet sunuyor.
- Halkbank, ATM, internet bankacılığı ve şubeleri ile geniş bir erişim ağı sağlar. ING Bank, tüm şubeleri ve internet bankacılığı aracılığıyla müşterilerine hizmet veriyor.
- İş Bankası, tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı ile müşterilerine kapsamlı bir hizmet portföyü sunmakta.
- Vakıf Katılım Bankası, tüm şubeleri ve ATM'leri ile ödeme alacak.
- Ziraat Bankası ise sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden hizmet veriyor, şubelerden ve ATM'lerden ücret alınmaz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.