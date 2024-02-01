KPSS tercih ücretlerine büyük zam!

ÖSYM Başkanlığı bugün yaptığı açıklama ile 2024 KPSS tercih ücretlerine büyük çaplı %60 zam uyguladı. Yapılan güncelleme ile adayların tercih ücretlerinde ciddi bir artış yaşandığı belirtildi.

Yeni ücret ne kadar?

2023 yılında KPSS tercih ücreti, adaylar tarafından ais.osym.gov.tr adresi üzerinden 50 TL olarak ödenmişti. Ödeme anlaşmalı bankalar veya ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi aracılığıyla gerçekleştirilmişti. 2024 yılında KPSS tercih ücretlerine %60 oranında bir zam uygulanarak ücret 80 TL'ye yükseltildi. ÖSYM'nin konuyla ilgili açıklaması şu şekildedir:

Tercihlerini sisteme kaydeden adaylar, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin resmi internet sayfasında yer alan e-İŞLEMLER bölümündeki ÖDEMELER alanından kredi kartı veya banka kartı ile yerleştirme ücretini 80,00 TL ödeyecekler.

Hangi bankalar üzerinden ödeme yapılacak?

Anlaşmalı bankalar, çeşitli finansal hizmetler sunan kuruluşlar yer alıyor. Akbank, tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı ile müşterilerine geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Ödeme yapılacak bankalar;