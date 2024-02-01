Norveç Varlık Fonu'ndan Türkiye'ye yatırım!

Norveç Devlet Varlık Fonu, 2023 yılı itibarıyla Türkiye'deki çeşitli şirketlere 1 milyar 306 milyon 58 bin dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi. Norges Bank'ın sağladığı verilere göre, dünyanın en büyük varlık fonu, geçen yıl farklı sektörlerde faaliyet gösteren 39 şirketin hisselerini satın almak için fonun bir bölümünü kullandı.

Norveç Varlık Fonu'nun Türk şirketlerine yönelik toplam yatırımı, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş), Galata Wind Enerji, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) gibi şirketlerin de hisselerini içererek 1 milyar 306 milyon 58 bin dolara ulaştı. Fonun, enerji sektöründeki üç şirketteki ortaklık hissesinin değeri yaklaşık 146 milyon dolar olarak kaydedildi.

Hangi şirketlere yatırım yapıldı?

Norveç Varlık Fonu'nun Türkiye'deki en büyük yatırımı, Tüpraş'a yapıldı ve fon, şirketin yüzde 1,30 hissesine sahip oldu, toplam yatırımı ise yaklaşık 121,7 milyon dolar oldu. Ayrıca, Koç Holding, Birleşik Mağazalar AŞ (BİM), Akbank, Türk Hava Yolları ve Aselsan gibi şirketlere de önemli yatırımlar yapıldı.

Fonun Türkiye portföyündeki en büyük hisse oranı, yüzde 4,18 ile Mavi Giyim'e ait ve bu şirkete yapılan yatırım miktarı 32 milyon 734 bin dolar. Yataş ve İş Yatırım ise sırasıyla yüzde 3'lük paylarla takip edilmekte olup, bu şirketlere yapılan toplam yatırım miktarı 3 milyon 688 bin dolar ile 48 milyon 741 bin dolar arasında değişiyor. Norveç Varlık Fonu, 2001 yılından bu yana Türkiye'deki yatırımlarını artırarak, 2008'den itibaren Türk şirketlerinin hisselerine daha büyük ölçekte yatırım yaptı.

Kaynak: PARA DURUMU