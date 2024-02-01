Amazon Türkiye'den kargo teslimlerinde yeni dönem!

Amazon Türkiye, ürünleri uygun fiyatlarla müşterilere ulaştırmak için yeni bir yaklaşım benimsemeye başladı. Şirket, üreticinin orijinal paketinden başka ek bir ambalajlama yapmadan, sadece adres etiketi ekleyerek teslimat gerçekleştirmeye odaklanan bir programı hayata geçirdi.

Amazon'un açıklamasına göre, Türkiye'deki bu yeni program, satış ortaklarını çevre dostu ve ek ambalaj ihtiyacı olmayan ambalajlarla ürün göndermeye teşvik ediyor. Bu sayede ürünlerin ek ambalajlamadan gönderilmesi, gönderilerin daha hafif olmasını sağlayarak paket başına teslimat emisyonlarını azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca, müşterilerin geri dönüştürmeleri gereken ek Amazon karton kutu veya zarflarının sayısını azaltıyor.

Siparişler gizlenebiliyor

Amazon Türkiye, programını mutfak aksesuarları, spor ekipmanları, ofis malzemeleri gibi birçok ürün kategorisini kapsayacak şekilde genişletti. Sipariş sırasında, müşterilere, ürünün orijinal paketiyle gönderileceği ve ek bir ambalajlama yapılmayacağı bilgisini içeren bir mesaj gösteriliyor.

Müşteriler ayrıca, "İçindekini gizle, Amazon ambalajında gönder" seçeneğini tercih ederek, siparişlerini gizleyebilecekleri ve ek Amazon ambalajının olmayacağı birçok ürün için onaylı bir seçenek bulunuyor. Ancak ek paketleme istenirse, Amazon, makine öğrenimine dayalı algoritmaları kullanarak akıllı paketleme seçenekleri sunuyor. Bu sayede ürünler, paketlere daha iyi sığacak şekilde düzenleniyor, mümkün olduğunca az malzeme kullanılıyor ve müşterilere güvenli bir şekilde ulaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott, müşterilerin Amazon'dan satın aldıkları ürünlerin hızlı ve güvenli şekilde, minimum ambalaj kullanılarak kendilerine ulaşmasını istediğini belirterek, "Yeni ambalaj programımız, teslimatlarda kullanılan fazladan ambalajları tamamen ortadan kaldırmayı ve yalnızca ürünü korumak için gerektiğinde ekstra bir karton veya zarf kullanmayı amaçlıyor." dedi.

Kaynak: PARA DURUMU