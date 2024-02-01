- Ekonomi

Altında son durum nedir?

Altın fiyatları kadar oldu? Gram altın fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 1 Şubat 2024 altın fiyatları...

Altında son durum nedir? mask

1 Şubat 2024’de ons  altın fiyatı 2045 dolardan, gram altın ise 1996 liradan el değiştiriyor.  

1 Şubat  2024 altın alış- satış fiyatları

Gram altın

Alış: 1.996,81 lira

Satış: 1.997,13   lira

Çeyrek altın

Alış: 3.285,38 lira

Satış: 3.359,35 lira

Yarım altın

Alış: 6.550,22 lira

Satış: 6.718,70   lira

Tam altın

Alış: 13.141,52 lira

Satış:13.396,31 lira

Cumhuriyet altını

Alış: 13.618,00 lira

Satış: 13.824,00 lira

Kaynak: PARA DURUMU
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01 Şub 2024 - 08:56 - Ekonomi

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