Yerel seçimde görev alacak kişiler için ödenen ücretler netleşti

31 Mart seçimleri için görev alacak sandık kurulu başkanları, memur üyeler ve de bina sorumluları için alınacak ücretler YSK tarafından açıklandı. İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

Yerel seçim için ücretler belli oldu

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için sayılı gün kaldı. Yerel seçimde görev yapacaklar adına belirli bir ücret ödemesi yapılacak. Sandık kurulu başkanı, memur üyeler ve de bina sorumluları için ücretler netleşti. Ücretleri Yüksek Seçim Kurulu belirledi. Sandık kurulu başkanı 2.947 TL alırken memurlar 2.088 TL alacak. Bununla birlikte bina soruları 2.936 TL ücret ödemesi alacak.

Görev ücretleri paylaşıldı

Yerel seçimler öncesi siyasi partiler belediye başkan adayları belirleniyor. Seçim çalışmaları da bu dönem içinde hız kazandı. YSK seçimlerde görev alacak sandık kurulu başkanı, bina sorumluları ve memur üyeler için ücretler tek tek paylaşıldı. YSK’nın belirlemiş olduğu görevler siyasi parti temsilcileri ile birlikte sandık güvenliğini sağlayacak. Görevlilerin arasında sandık kurulu başkanı, memur üyeleri ve bina sorumluları bulunacak. 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan seçimlerde görev alacak kişilere verilecek ücretlerde bu noktada netlik kazandı. YSK'nın yapmış olduğu açıklama ile birlikte ücretler paylaşıldı. Bu şekilde seçimde görev alacak kişilerin merakı giderildi.

Yerel seçimlerde görev alacaklar ödeme yapılacak

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte görev alacaklar için ücretlerde netleşti. Ücretler ile ilgili araştırmalar devam ediyorken Yüksek Seçim kurulu bir açıklama paylaştı.

Yapılan açıklamalar ile birlikte sandık görevlisi olmak için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar da araştırmalara başladı. Sandık görevlisi olarak başvuru yapmak için şartlar belirlendi. Seçim gününde görevli olmak için ikamet adresine bağlı olan Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvuru yapılması gerekecek. Seçim kurulları tarafından yapılan duyurular neticesinde sonuçlar açıklanacak. Başvurular genel olarak seçimden birkaç ay öncesinde açıklanıyor.

Kaynak: PARA DURUMU