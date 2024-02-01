Sağlıkkent Konutları’nda daire teslimi ertelendi

ERTELENDİ
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın kayınpederinin vefatı nedeni ile dairelerin teslim töreni ileri bir tarihe ertelendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kent Konut aracılığıyla Sağlıkkent Konutları projesini tamamladı. Pandemi döneminde büyük özveriyle çalışan sağlık personeli için hayata geçirilen 502 daireden oluşan projede yarın (01 Şubat Perşembe) saat 14.00’te teslim töreni yapılacağı açıklanmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Görünen Köy - HER ŞEY SEÇİM İÇİN
Seçim olmazsa bunlar vallahide billahide vatandaş diye insan diye canlı diye Allah yaratmış diye damla su vermezler.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.