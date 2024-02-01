01 Şub 2024 - 09:11- Gündem G:

Sağlıkkent Konutları’nda daire teslimi ertelendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kent Konut aracılığıyla Sağlıkkent Konutları projesini tamamladı. Pandemi döneminde büyük özveriyle çalışan sağlık personeli için hayata geçirilen 502 daireden oluşan projede yarın (01 Şubat Perşembe) saat 14.00’te teslim töreni yapılacağı açıklanmıştı.

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01 Şub 2024 - 09:11 - Gündem

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Yorumlar

(1)
01

Görünen Köy - HER ŞEY SEÇİM İÇİN

Seçim olmazsa bunlar vallahide billahide vatandaş diye insan diye canlı diye Allah yaratmış diye damla su vermezler.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 01 Şubat 09:44

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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