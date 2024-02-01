01 Şub 2024 - 09:14 - Ekonomi

Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Bankalar arası piyasada döviz kurlarında son durum nedir? Dolar kaç TL? Euro kaç TL? Dolar kuru ve döviz kurları ne kadar oldu? 1 Şubat 2024 güncel döviz ve kur fiyatları...