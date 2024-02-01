AKP, ilçe adaylarının hepsini aynı anda açıklayacak

KONGRE MERKEZİ’NDE SAAT 12.00’DE BAŞLAYACAK
AKP Kocaeli’de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın’ın yeniden aday olduğu, 7 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenen törende bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. İstişare, temayül yoklaması ve değerlendirmeler sonrası ilçe belediye başkan adaylarına da açıklanacak. Açıklama cumartesi günü Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’un katıldığı İzmit’teki programda yapılacak. AKP Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, aday tanıtım programının Seka Park içinde bulunan Kocaeli Kongre Merkezi’nde saat 12.00’de başlayacağını bildirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.