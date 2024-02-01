“Her can bize emanet”

İnsanların yaratılanların en yücesi olduğunu hatırlatan Azmi Cihat Hatipoğlu, “Allah, diğer canlıları da bizlere emanet ederek yaratmış. Yaratılan her canlının emanet olduğunu hatırlayarak, onlara eziyet etmeden, severek, koruyarak yaklaşmalıyız. Ancak o zaman insanlığımız amacına ulaşmış olur” diyerek duygularını dile getiriyor.

Sevecen ve enerji dolu yapısıyla gittiği her yerde kucaklanarak karşılanan Azmi Cihat Hatipoğlu, gördüğü ilgi karşısında mutlulukla dolarak, “Halkın bize karşı büyük teveccühü var. Bir an önce göreve gelerek, verdiğimiz sözleri yerine getirip, Körfez’i zevkle yaşanır ilçe haline getirmemiz bekleniyor. Vatandaşımızın bu güvenini boşa çıkartmayacağız. Biz yaptık oldu anlayışı ile değil, halka sorarak, onayını alarak hizmet edeceğiz. 5 yıl sonunda öyle bir belediyecilik yapacağız ki, ikinci dönem için çalışmaya bile gerek kalmadan halk tekrar seçimini yapacaktır” dedi.

Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde esnaf ve vatandaş ziyareti yapan Azmi Cihat Hatipoğlu, İlçe Başkanı Mehmet Candemir, ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyesi aday adayları ile çalmadık kapı bırakmadılar. Her noktada kucaklanarak karşılanan Hatipoğlu ve ekibi, mutlu olarak partiye dönüş yaptılar.