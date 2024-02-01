01 Şub 2024 - 09:25- Siyaset G:

“Her can bize emanet”

İYİ Parti Körfez Belediye Başkan adayı Azmi Cihat Hatipoğlu, içten davranışları, insanlara ve canlılara karşı sevgi dolu yaklaşımı ile tanınıyor. Uzun yıllar görev yaptığı özel okulda da bu yönü ile tanınan ve sevilen Azmi Cihat Hatipoğlu, saha çalışmaları sırasında kendisine sevgiyle yaklaşan kediyi, bebek arabasındaki bebeği görünce dayanamayıp sevgisini göstermeden uzaklaşamıyor.

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İnsanların yaratılanların en yücesi olduğunu hatırlatan Azmi Cihat Hatipoğlu, “Allah, diğer canlıları da bizlere emanet ederek yaratmış. Yaratılan her canlının emanet olduğunu hatırlayarak, onlara eziyet etmeden, severek, koruyarak yaklaşmalıyız. Ancak o zaman insanlığımız amacına ulaşmış olur” diyerek duygularını dile getiriyor.

Sevecen ve enerji dolu yapısıyla gittiği her yerde kucaklanarak karşılanan Azmi Cihat Hatipoğlu, gördüğü ilgi karşısında mutlulukla dolarak, “Halkın bize karşı büyük teveccühü var. Bir an önce göreve gelerek, verdiğimiz sözleri yerine getirip, Körfez’i zevkle yaşanır ilçe haline getirmemiz bekleniyor. Vatandaşımızın bu güvenini boşa çıkartmayacağız. Biz yaptık oldu anlayışı ile değil, halka sorarak, onayını alarak hizmet edeceğiz. 5 yıl sonunda öyle bir belediyecilik yapacağız ki, ikinci dönem için çalışmaya bile gerek kalmadan halk tekrar seçimini yapacaktır” dedi.

Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde esnaf ve vatandaş ziyareti yapan Azmi Cihat Hatipoğlu, İlçe Başkanı Mehmet Candemir, ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyesi aday adayları ile çalmadık kapı bırakmadılar. Her noktada kucaklanarak karşılanan Hatipoğlu ve ekibi, mutlu olarak partiye dönüş yaptılar.

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01 Şub 2024 - 09:25 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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