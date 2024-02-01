Maaş farkları hesaba yatıyor, tarih verildi

SSK ve Bağ-Kur emekli kök maaş zammı yüzde 11,68'lik ek zam ile memur emeklisi ile eşitlenerek yüzde 49,25 olarak belirlendi. 10 bin TL en düşük emekli maaşı ve refah payı kaynaklı maaş farkları hesaplara ayrıca yatacak. Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Düzenleme Meclis'te yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Milyonlarca emekli yüzde 11,68'lik refah payı ile beraber vergi iadesi kapsamında ek ödeme de alacak. SSK, Bağ-Kur maaş farkı ne zaman yatacak? Kim ne kadar alacak? İşte milyonların merak ettiği tarih ve tek tabloda tüm emekli maaşı hesapları...

Emeklilere ek ödeme yapılacağının açıklanmasının ardından pek çok kişi ‘Bana böyle bir ödeme yatmadı?’ diye soruyor, kimileri ek ödeme hesabını merak ediyor. Emeklilerin ek ödeme konusunda kafası karışık. Ek ödeme nedir, nasıl hesaplanır ve ne zaman alınır? Tüm merak edilenleri Hürriyet'ten Noyan Doğan yazdı.

EK zamsız emekli maaşları hesaplara yatmaya başladı. SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 49.25 zam yapılmasını içeren kanun teklifi yasalaştı, Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra da emeklilerin hesaplarına ek zamdan kaynaklı farklar yatırılacak. Şimdilik SSK, Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 37.57’lik zamma göre hesaplara yattı, önümüzdeki günlerde ise 11.68 puanlık fark da hesaplara yatacak.