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İnşaat Mühendisleri Odası’nda kongre heyecanı

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi'nin 14. Dönem Genel Kurulu, 10-11 Şubat tarihleri arasında Kocaeli Ticaret Odası'nda gerçekleşecek.

Aygün Baş
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İnşaat Mühendisleri Odası’nda kongre heyecanı mask

TMMOB'a bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şubesi, kongreye gidiyor. Odanın 14. Dönem Genel Kurulu, 10 Şubat tarihinde Kocaeli Ticaret Odası'nda gerçekleştirilecek. Kongre 2 gün sürecek. İlk gün saat 10.00'da başlayacak genel kurulda başkan adayları üyelere seslenecek ikinci gün ise 11 Şubat Pazar günü ise seçimlere geçilecek. 4 bin 9 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede, mevcut başkan Ali Akgün tekrar aday olacak. Kongrede 7 asil ve 7 yedek yönetim kurulu üyesiyle birlikte 21 kurultay delegesi de belirlenecek.
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01 Şub 2024 - 09:47 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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