İnşaat Mühendisleri Odası’nda kongre heyecanı

TMMOB'a bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şubesi, kongreye gidiyor. Odanın 14. Dönem Genel Kurulu, 10 Şubat tarihinde Kocaeli Ticaret Odası'nda gerçekleştirilecek. Kongre 2 gün sürecek. İlk gün saat 10.00'da başlayacak genel kurulda başkan adayları üyelere seslenecek ikinci gün ise 11 Şubat Pazar günü ise seçimlere geçilecek. 4 bin 9 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede, mevcut başkan Ali Akgün tekrar aday olacak. Kongrede 7 asil ve 7 yedek yönetim kurulu üyesiyle birlikte 21 kurultay delegesi de belirlenecek.