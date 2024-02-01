TMMOB'a bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şubesi, kongreye gidiyor. Odanın 14. Dönem Genel Kurulu, 10 Şubat tarihinde Kocaeli Ticaret Odası'nda gerçekleştirilecek. Kongre 2 gün sürecek. İlk gün saat 10.00'da başlayacak genel kurulda başkan adayları üyelere seslenecek ikinci gün ise 11 Şubat Pazar günü ise seçimlere geçilecek. 4 bin 9 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede, mevcut başkan Ali Akgün tekrar aday olacak. Kongrede 7 asil ve 7 yedek yönetim kurulu üyesiyle birlikte 21 kurultay delegesi de belirlenecek.
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İnşaat Mühendisleri Odası’nda kongre heyecanı
İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi'nin 14. Dönem Genel Kurulu, 10-11 Şubat tarihleri arasında Kocaeli Ticaret Odası'nda gerçekleşecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.