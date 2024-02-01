Tüpraş işçileri yapılan zamma isyan etti!

Türkiye’nin en karlı şirketi, her 6 ayda bir rekor karlar açıklayan Tüpraş’ta işçi huzursuz. Bilindiği üzere Petrol İş Sendikası ile Tüpraş işvereni arasında imzalanan 3 yıllık toplu iş sözleşmesine göre, işçiye enflasyon artı 3 puanlık zam uygulanacaktı.

TÜPRAŞ İŞÇİSİ EK ZAM İSTİYOR

Fakat özellikle en az yüzde 98 zamla biten MESS sözleşmesi, birçok fabrikada yapılan ek zamların ardından Tüpraş işçisi de işveren tarafından bir ek zam uygulanmasını bekliyor, talep ediyordu. İşçinin beklentisi maalesef şu aşamada karşılık bulmuş değil.

ZAM ORANI YÜZDE 40

TÜPRAŞ işçisinin ek zam talebinin karşılık bulmadığı, bugün gönderilen yazı ile netleşmiş oldu. Gönderilen metinde, “ Ücret zammına teşkil eden, TÜİK’in 2023=100 Temel Yılı Tüketici Fiyat Endeksi 2023 Aralık ayı endeks sayısının, 2023 haziran ayı endeks sayısına göre değişim oranı yüzde 37,57 olarak gerçekleşmiştir. Ücret zammı düzenlemesi gereği, bu orana 3 puan eklenmesiyle bulunacak oran yüzde 40,57 olmaktadır.

ZAM TALEBİ

Buna göre üyelerimizin (Petrol İş Sendikası) 31.12.2023 tarihindeki ücretlerinin 01.01. 2024 tarihinden itibaren yüzde 40,57 oranında, toplu iş sözleşmesinde yer alan sosyal yardımların ise 01.01.2024 tarihinden itibaren yüzde 64,77 oranında artırılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz” ifadelerine yer verildi.

HAYAT PAHALILIĞI ORTADADIR

TÜPRAŞ işçileri, “Türkiye’de yaşanan hayat pahalılığı ortadadır. Marketlerdeki fiyatlar, gıda, temizlik ve her üründeki artışlar herkesin malumu. Kira fiyatlarını konuşmaya dahi gerek yok. Bu nedenle bizler TÜPRAŞ işçileri olarak hem sendikamıza hem işverene ek zam talebimizi iletiyoruz. TÜPRAŞ’ın ne kadar karlı bir şirket olduğu ve bu süreçte işçilerin verdiği mücadele ortadadır. Bizler, ülke koşullarının da göz önünde bulunarak ücretlerimize ek zam yapılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandılar. (Haber Merkezi)