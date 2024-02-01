OSTEOPOROZDA DR. MARK HYMAN NE ÖNERİYOR?

A.OKAN ÇAĞLAR/ NURÇİN ÇAĞLAR

“▪️ Osteoporoz çok yaygın ancak genelde teşhis edilmediğinden yaygınlığı bilinmiyor. O nedenle sessiz katil olarak nitelendirilebilir.

▪️ Sütün osteoporozdan koruduğunu gösteren bilimsel kanıt yokken tersini gösteren kanıt çok. Her gün bir bardak süt içmek osteoporoz riskini % 9 artırıyor.

▪️ Osteoporozun temel nedeni yaş aldıkça artan kronik inflamasyon. Buna yol açan faktörler ise: beslenme (işlenmiş gıdalar, şeker, alkol, kafein, tuz, gazlı içecekler), hareketsiz yaşam ve stres.

▪️ Kaslar korunursa kemik kitlesi de korunabilir. Kemik yoğunluğunun yanında kemiklerin esnekliği, yani kalitesi de önemlidir. Kemiklere bağlı olan bağ dokusu yani kıkırdaklar kemik dokusunun kalitesini belirler. Bağ dokusuna en çok zarar veren, sigara içmektir. Sigara içenlerin bağ dokusu zarar gördüğünden ciltleri kırışır.

▪️ Vücutta bir yandan kemik yıkımı olurken diğer yandan kemik yapımı gerçekleşir. Kemik yıkımının fazla olması kemik yoğunluğunu azaltarak osteoporoza neden olur. Kemik yıkımı durumu kan ve idrar tahlillerinde görülebilir. Kemik yoğunluğunun zirvede olduğu yaşlar 30-35 yaşlarıdır. Bu yaşlarda kemik yoğunluğu ölçümü yaptırılırsa ileri yaşlarda yapılanlarla karşılaştırılabilir.

▪️ Yaygın olarak kullanılan steroid ilaçlar ve asit blokerleri (PPI) kemik yoğunluğunu azaltır.

▪️ Kalsiyum takviyesi almak osteoporozu tedavi etmez, aksine istenmeyen yerlerde kireçlenmeye yol açar. Kalsiyumun besinlerden alınması, D vitamini ideal düzeye getirilerek kalsiyum emiliminin artırılması, yüksek doz K2 vitaminiyle bu kalsiyumun kemiklere yönlendirilmesi öneriliyor.

▪️ Konvansiyonel tıp osteoporoz tedavisinde yan etkileri yararından daha çok ilaçlar kullanıyor. “

Osteporozdan (kemik erimesi) korunmak için:

Düzenli egzersiz yapılması,

Kemik yıkımına yol açan gıdaların (fazla protein, alkol, kafein, şeker, gluten, işlenmiş gıdalar) beslenmeden çıkarılması,

Kemik yapımını destekleyen gıdaların (yeşil yapraklı sebzeler, susam, chia tohumu, sardalye, omega 3 yağları) beslenmede yer alması,

D vitamini düzeyinin yükseltilmesi,

Yüksek doz K2 vitamini alınması,

Kemikler için yararlı olan mikro besin (magnezyum, çinko, bakır, manganez, bor, silika) eksiklikleri varsa giderilmesi öneriliyor.

Fonksiyonel tip osteoporozu nasıl tedavi ediyor

Öncelikle kemiklerin ve kasların kullanılması sağlanıyor. Düzenli olarak direnç, güç egzersizleri ve ağırlık çalışmaları yapılması öneriliyor.

D vitamini düzeyi ölçülüyor ve eğer takviyeye rağmen istenen düzeye gelemiyorsa genetik bir sorun olup olmadığına bakılıyor ve öyleyse daha yüksek dozlarda takviye ediliyor.

Beslenme düzenleniyor. Kemik yıkımına yol açan gıdalar beslenmeden çıkarılıyor, kemik yapımını destekleyen gıdalar beslenmeye ekleniyor. Kemik yıkımına yol açan gıdalar:

- Fazla protein

- Alkol

- Kafein

-Şeker

- Gluten

- İşlenmiş gıda

Kemik yapımını destekleyen gıdalar:

-Yeşil yapraklı sebzeler

- Susam

- Chia tohumu

- Sardalye Sardalye hem iyi bir protein, hem iyi bir omega 3, hem de iyi bir kalsiyum kaynağı olduğundan en değerli yiyeceklerdendir.

- Omega 3 yağları

Kemikler için yararlı olan mikro besinler:

K2 Yüksek doz K2 kemikler için gerekli. (Fonksiyonel tip doktorları osteoporoz derecesine göre değişen dozlarda önermektedirler.)

- Magnezyum

- Çinko

- Bakır

- Manganez

- Bor

Kalsiyum takviyesi almak osteoporozu tedavi etmiyor, aksine istenmeyen yerlerde kireçlenmeye yol açıyor. Kalsiyumun besinlerden alınması, D vitamini ideal düzeye getirilerek kalsiyum emiliminin artırılması, yüksek doz K2 vitaminiyle bu kalsiyumun kemiklere yönlendirilmesi öneriliyor.

Ağır metal düzeyine bakılmalı. Özellikle kurşun kemiklerde birikiyor. Osteoporoz durumunda kemik yıkımı fazla olduğundan kurşun da açığa çıkıyor ve kurşun toksisitesine yol açabiliyor.

Kaynak: https://drhyman.com/blog/2020/12/28/podcast-hc37/