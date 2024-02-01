Yeşil soğanı bir de böyle tüketin!

Yeşil soğan çiğ olarak tüketildiğinde besin değerini en üst seviyeye çıkarır. Salatalarda, sandviçlerde ve çiğ yenilen yemeklerde daha faydalıdır.
Ancak yeşil soğanın pişirilmesi halinde bazı besin değerlerini kaybeder. Ancak yine de faydaları eksilmez. Çorbalarda, kızartma yemeklerde çok kullanılır.
Ancak taze soğandan yararlanmak için taze ve kaliteli olmasına dikkat etmek gerekir. Bu yüzden serin ve karanlık yerde muhafaza edilmelidir.
YEŞİL SOĞANIN FAYDALARINI ŞÖYLE SIRALAYABİLİRİZ;
- Enerji verir. Bağışıklık sistemini destekler. C vitamini ve antioksidanlar açısından zengindir.
- Flavonoidler içermesi nedeniyle kanser riskini azaltır.
- Kalp sağlığını destekler. Yeşil soğanın kan basıncını düşürmeye ve kolestrol seviyelerini dengelemeye yardımcı olduğu bilinmektedir. Bunun nedeni potasyum içermesindendir.
- Lif açısından znegin olduğu için sindirim sistemini destekler. Kabızlığı önlemeye yardımcı olur.
- Diyabet riskini azalttığı gibi kan şekeri seviyesini dengeleyen krom içeriği vardır.
- Kalsiyum ve demir içeren yeşil soğan, bu içeriğiyle kemik sağlığını korumaya yardımcı olur.
Kaynak: VATAN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.