Vali Yavuz açıkladı: Kocaeli'de işsiz sayısı ne kadar oldu?

Kocaeli Valiliği tarafından düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2024 Yılı 1. toplantısında Kocaeli ile ilgili istidam rakamlarını açıklayan Vali Yavuz; Kocaeli Çalışma ve İş Kurumuna 2023 yılının 12 aylık dönemde işletmelerden 128 bin 647 kişilik açık iş alındığını, 50 bin 319 kişinin işe yerleştirildiğin belirtti.

47 BİN İŞSİZDEN 17 BİNİ MAAŞ ALDI

2022 yılına oranla işsiz kişi sayısının düştüğünü belirten Vali Yavuz, “İş Kurumuna 2022 yılı sonu itibariyle kayıtlı olan işsiz sayısı 60 bin 825 kişi iken 2023 yılı sonu itibariyle 52 bin 256 kişiye düşmüştür. İlimizde 2023 yılının 12 aylık döneminde İş Kurumuna işsizlik sigortası ödeneği almak için 47 bin 847 kişi başvuru yapmış ve başvuru yapanlardan 17 bin 463’ ü ise işsizlik ödeneği almaya hak kazanmışlardır. Ayrıca bu dönemde kurum tarafından toplamda 576 milyon 389.189 TL tutarında ödeme yapılmıştır” dedi

“KAPASİTE YETERSİZ”

Kocaeli’nin iş gücünü karşılama kapasitesini yetersiz olduğunu belirten Vali Yavuz, “İşsizlik olduğunu bir taraftan söylerken de bir taraftan bu rakamları karşılayamadığımızı söylüyoruz her yıl iş gücü piyasası analizi İŞKUR tarafından gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki yıllarda kısa orta uzun vadede hangi mesleklere daha çok ihtiyacımız olacağını detaylı çalışmak istiyoruz. Dünya çok hızlı değişiyor bazı meslekler tamamen gündemden çıkıyor bazıları da daha fazla rağbet görüyor. 2024 yılının Kocaeli için daha büyük rekorlarla da geçeceğine inanıyorum. Bu ara özellikle nitelikli insan gücü faaliyetlerimizde sürüyor” diye belirtti.