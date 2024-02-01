"31 Mart’tan sonra Körfez’i DEM Parti yönetecek"

Parti geleneğimiz eski olsa da, yeni bir heyecanla yola çıktık

DEM Parti bir geleneğin partisi olsa da, bu isimle yeni bir heyecan yaşayarak yola çıktıklarını söyleyen Gergerlioğlu, “Körfez ilçemizde önceki dönem gayret eden arkadaşlarımızı, yönetim kurulunu yürekten tebrik ediyorum. Önemli bir gayret sarf ettiler. İlçe binamız bu dönemde oluştu. Yeni arkadaşlarımız göreve talip oldular ve bugün bayrağı devralacaklar. Bu bayrağı biz hiçbir zaman düşürmedik, hep yüksekte tuttuk!” dedi.

DEM Parti olarak Körfez'de önemli çalışmalar yapacağız

Körfez’in Kocaeli için önemli bir ilçe olduğunu belirten Gergerlioğlu, “On binlerce insan burada yaşıyor ve çok önemli bir emek üretimi var! Bu yüzden Körfez en iyi şekilde yönetilmesi lazım! Körfez Belediyesi'nin kötü yönetildiğini biliyoruz! Rant, çıkar ilişkilerinin ön planda olduğunu ve Körfez halkına iyi bir hizmet verilmediğini gördük! Bunu sadece biz söylemiyoruz. Sayıştay raporunda da Körfez Belediyesinin yolsuzlukları ortaya çıktı. Bunu mecliste de gündeme getirdik. Sayıştay tarafından usulsüzlük, yolsuzluk bulgularının tespit edildiğini söyledik. Körfez Belediyesinin emin ellere geçmesi gerekiyor. Tam netleşmiş olmasa da Körfez’den de adayımızı çıkarmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konu netleşecek. Kocaeli'nde ve ilçelerimizde adaylar çıkartacağız. Körfez ilçesinde de on binlerce seçmenimiz var, yeni seçmenlerimiz de olacak. Adaylarımız ile halkın huzuruna çıkacak ve oy isteyeceğiz. Caddelerde, sokaklarda, mahallelerde dolaşıp bu ilçenin en iyi yönetimi alması için çalışmalar yapacağız! DEM Parti olarak Körfez'de önemli çalışmalar yapacağız!” ifadelerini kullandı.

Yukarı Hereke sahipsiz değildir!

Körfez'in sorunlarını yakından takip edip müdahil olduklarını belirten Gergerlioğlu, “Körfez’deki sorunlar için soru önergeleri veriyoruz. Çözüm bulabilmek için önemli bir gayret sarf ediyoruz! DEM Parti Kocaeli Milletvekili olarak Körfez'in sorunlarını yakından biliyorum. Geçtiğimiz gün Yukarı Hereke’ye giderek taş ocaklarında tespitlerde bulunduk. Mahallemizde bir sürü taş ocakları var, insan haklarına aykırı bir şekilde yazın ortalığı toza boğuyor, kışın da önemli tehlikeler oluşuyor! Doğanın, taş ocaklarının tozu ile tahrip edildiğini görüyoruz! Yukarı Hereke kimsesiz ve sahipsiz kalmış bir yer. Oradaki taş ocaklarında kafalarına göre genişleme çalışmaları yapıyorlar! Biz oraya gittik ve bu durumu gündeme getirdik. Bu taş ocaklarının sahipleri bizim oraya gitmemizden çok rahatsız oldu. Bu durumu Körfez Kaymakamıyla da görüştüm. 8 Şubat'ta taş ocaklarının genişlemesi ile ilgili ÇED toplantısı yapılacak ve halkın görüşü sorulacak. İnşallah biz de orada olacağız ve görüşümüzü sunacağız! Taş ocaklarının verdiği zarardan bölge halkı illallah etmiş durumda! Yukarı Hereke Mezarlığını tahrip edebilecek düzeyde genişleme istekleri var! Oldukça vahim bir durum bu. Bir takım iktidar yetkilileriyle görüşüp halkın sağlığını hiçe sayacak anlaşmalar yapabilirler. Fakat bunların karşısında DEM parti var. Biz bu sürece müdahil olacağız! Tüm Körfez halkını 8 Şubat'ta yapılacak ÇED toplantısına davet ediyorum!” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri bize ulaşıp dertlerini anlatıyor

Herkesin Körfez'e sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Gergerlioğlu, “Dubai Port, Oyak Port ve Evyapport limanlarında patronlar para kazanıyor ama bölge halkı onların oluşturduğu trafikten şikayetçi! Fakat patronlara kimse bir şey demediği için yüksek meblağlarda paralar kazanıyorlar ve keyifleri yerinde! Bu durum kabul edilemez. Konunun yakından takipçisiyiz. Bunun yanı sıra burada Körfez Devlet Hastanesi var. Bende hekim olarak çalıştım. Yeterli hizmet verilmiyor, sağlık ocağı gibi! Yeni hastane yapılacak deniliyor ama ortada bir şey yok. İnsanlar özel hastanelere yönlendiriliyor! Yavuz Selim Mahallesinde bir tane sağlık ocağı bile yok! Mahalle sakinleri bize ulaşıp dertlerini anlatıyor” dedi.

“Körfez’in sorunlarını yakından takip ediyorum”

Körfez’in sorunlarını mecliste gündeme getirdiğini aktaran Gergerlioğlu, “İlimtepe yolunun 2. etabı yapılmadığı için trafik sorunları yaşanıyor. Bölgede neredeyse her gün trafik kazaları oluyor. Daha önceden Ağadere caddesine geldik, esnaf mağdurdu. O bölgede açıklamalar yaptık ve vatandaşın mağduriyetini bizim baskılarımız ile gidermeye çalıştık! Tüpraş'ta açıklamalar yaptık, kaymakam bey ile görüştük, belli saatlerde koku salınıyor ve bölge halkını rahatsız ediyor dedik. Bu sorun bir türlü çözülmüyor. Yine bir mahallenin taşınması ile alakalı konular var. Mahalle halkı yeterli bilgilendirilmiyor. Biz bu konuyu da kaymakamlığa ilettik, soru önergeleri verdik. Körfez ilçemizin sorunlarını yakından takip ediyoruz, konular ile ilgili soru önergeleri veriyoruz! Maalesef Körfez halkı yeterli hizmeti alamıyor! Körfez İlçe Belediye Başkanlığı bu seçimlerde DEM Parti’ye teslim edilmeli! 31 Mart yerel seçimlerinde canla başla yoğun bir şekilde çalışmalara gireceğiz! Güçlüyüz haklıyız ve mutlaka kazanacağız!” ifadelerini kullandı.

Partimizin siyasetine önem vermeyenlere gücümüzü göstereceğiz

31 Mart’ta yapılacak olan seçimin anahtar partisi olacaklarını söyleyen Gergerlioğlu, “Kendi pozisyonumuzu çok iyi koruyacak ve partimizin siyasetine önem vermeyenlere gücümüzü göstereceğiz. Biz güçlü bir siyaset grubuyuz, yıllardır partilerimiz kapatılıyor, yeni partiler açılıyor. Eş genel başkanlarımız zindanlarda, arkadaşlarımız zindanlarda, kapatma davaları açılıyor, baskı ve şiddet sürekli var fakat geri adım atmıyoruz! Biz parti olarak Kürt meselesindeki çözümün sağlanması için uğraş veriyoruz! Biz her yerde özgürlük ve barış istiyoruz! Çözümün önünü açmaya ve bulmaya çalışıyoruz! Filistin'de canlı soykırım yaşanıyor, 25 binden fazla insan hayatını kaybetmiş durumda! Erdoğan ve Bahçeli iktidarı bu konuda hamaset yapmasına rağmen, Uluslararası Adalet Divanı'na gitmediler! Ticaretleri sarsılır diye korkuyorlar! Güney Afrika gitti ve ihtiyati tedbir kararı çıktı. Bu çok önemli bir karar! İsveç konusunda söz söyleyen herkesi "terörist" ilan eden bu iktidar İsveç Nato'ya girsin diye evet oyu verdi! Her konuda ikiyüzlü politikalar sergileyen iktidar var! Toplum bu iktidarı hak etmiyor. Emeklilere uyguladıkları durumu ortada, emekli öncesinde asgari ücretin 1.5 katı maaş alırken şu anda asgari ücretin altında maaş alıyor! Milyonlarca insanımız, emeklimiz büyük bir sıkıntı çekmeye devam ediyor! Tüm bunlar kaderimiz değil iktidarın mahvettiği ekonomik durumun oluşturduğu son tablodur!” şeklinde konuştu.