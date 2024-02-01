Spiderman kostümü ile Türkiye’yi gezen Ayaz Koç'un yeni durağı İzmit. 6 Şubat Depremi'nden bu yana sosyal medyada gündem olan Yerli Spiderman İzmit'te tarihi yerleri gezecek, meşhur yemekleri yiyecek.

DEPREMLE BAŞLAMIŞ

Yerli Spiderman olarak bilinen Ayaz Koç ""Benim Spiderman hikayem şöyle başladı; Kahramanmaraş depremi oldu, kıyafetlerimi giyip televizyon izliyorum olmuyordu. Anne ve baba deprem bölgelerine gideceğimi söyledim. Deprem olduktan 2 gün sonra yola çıktım Malatya, Gaziantep, Diyarbakır ve Hatay’da 50 gün kaldım. Bana köstüm de verildi annesini babasını kaybeden çocuklarla ilgilendim. Çocuklara oyunlar oynattım gezdirdim. Asker ve polis abilere yemekler hazırladım benim Spiderman hikayem böyle başladı” dedi.

OĞLUNUZ HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

“Türkiye’yi Spiderman kostümüyle gezme hayalim vardı. Hayalimi gerçekleştirmek üzere yola çıktım. 18’inci şehir oluyor ben hayallerime giderken otobüslerde trenlerde insanlar yanıma geliyor. Ben kimsede para almıyorum ama ‘gel kardeşim çay verelim, yemek verelim, gezelim, görelim, anlatalım’ diyorlar. Annem benim kanser hastası, tiroid kanseri. Anne baba gurur duyun oğlunuz hayalini gerçekleştiriyor. Herkese umut olsun diye. İzmit’ten tüm Türkiye’ye ve dünyaya sesleniyorum hayallerinizden vazgeçmeyin sonuna kadar gidin, ben başardıysam sizde başarırsınız”

OTOBÜS VE TRENLE GİDİYORUM

“İnsanlar beni görünce ilk önce bakıyorlar amcamız gibi şaşırıp kalıyorlar ama yüzde 90 hep olumlu oluyor. İnsanlar koşuyor çocuklar koşuyor. Esnaflar şehrimize hoş geldin diyor. Şehirde insanların gülmeye ihtiyacı var. Bende bu motivasyonla otobüs, trenle gidiyorum”