Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ile motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.
İki gün önce motorine gelen zammın ardından bugün de benzin fiyatında artış yaşandı. Benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 95 kuruş zam geldi.
En son benzine 24 Ocak'ta 1 lira 46 kuruş zam gelmişti.
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Eroldemirbek - yahu arkadaş GABAR DA , CUDİ DE bulmayın artık şu petrolü buldukça halka kazık giriyor . gökten çeyrek altın yağsa onu toplama hakkını bir dosta satar TÜRK soylu halka tek bir tanesi kalmaz.
petrolde kimbilir ne oluyor .
M.Demir - Gelen zamların petrolle pek ilgisi yok..Petrol 130 dolarken benzin 8 TL idi..Tamamken vatandaşı kaz gibi yolma düşüncesi,başka bir çözümleri yok bunların..
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.