Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ile motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

İki gün önce motorine gelen zammın ardından bugün de benzin fiyatında artış yaşandı. Benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 95 kuruş zam geldi.

En son benzine 24 Ocak'ta 1 lira 46 kuruş zam gelmişti.

Kaynak: CUMHURİYET