KOCAELİSPOR-ADANASPOR MAÇI HANGİ SAATTE OYNANACAK?

Temsilcimiz küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan rakibiyle oynayacağı müsabaka öncesi açıklama yaptı. Son günlerde maç saatinin değiştirileceğine yönelik iddialar artmışken Kocaelispor yönetimi " Adanaspor müsabakasının başlangıç saatinin değiştirilmesi hususunda gerek sosyal medyada gerek ise kulübümüze telefonlar ile ulaşmak suretiyle taraftarlarımızdan yoğun bir talep olmuştur" dedi.

KOCAELİSPOR ADANASPOR MAÇ SAATİ DEĞİŞECEK Mİ?

Taraftarların isteğiyle ilgili açıklama yapan yönetim, "Canlı yayında yayınlanmayan müsabakalarda yerleşik mevzuat gereğince iki kulübün anlaşması durumunda müsabaka başlangıç saati değiştirilebilirken, en üst iki lig olan Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig'de müsabaka başlangıç saatleri, yayıncı kuruluş tarafından belirlenmekte olup, bu hususta ne yazık ki her iki kulüp anlaşsa dahi müsabaka başlangıç saati değiştirilememektedir. Taraftarlarımızın haklı talebini anlıyoruz lakin, müsabaka başlangıç saatinin değiştirilmesi hususunda kulübümüzün yapabileceği herhangi bir şey olmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

KOCAELİSPOR ADANASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kocaelispor Adanaspor maçı 3 Şubat Cumartesi günü Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Kocaelispor Adanaspor arasındaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.