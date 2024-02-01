01 Şub 2024 - 11:20- Spor G:

Lawal tamam

Kocaelispor denemek için getirdiği oyunculardan Lawal’i çok beğendi. 19 yaşındaki oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme yapılacak.

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Lawal tamam mask
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Süper Lig'i hedefleyen takımlardan olan Kocaelispor kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Körfez ekibinin geçtiğimiz ay Afrika'dan denemek için 3 oyuncuyu şehre getirmişti. Aralarında en çok beğenilen isim olan Lawal takımda kaldı. 19 yaşındaki genç futbolcunun antrenman performansından memnun kalan teknik heyet bunu yönetime raporladı. Kocaelispor kısa süre içinde Lawal ile 4.5 yıllık bir kontrat yapacak.

Körfez temsilcisi ile antrenmanlarını sürdüren Lawal, forvet mevkinde oynuyor. Güçlü fiziği ve dayanıklılığı ile dikkat çekiyor. Pas ve şut kalitesiyle de öne çıkıyor. Genç yıldız adayının tecrübe eksikliği bulunuyor. Ancak takımdaki deneyimli isimler onunla yakından ilgileniyor. Bu eksikliğini de kısa süre içinde kapatması bekleniyor. Lawal, Kocaelispor'un ikinci devre hücum repertuarı içinde yer alacak. Genç oyuncu imzası sonrası yavaş yavaş süre alacak.
# Kocaelispor

01 Şub 2024 - 11:20 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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Yorumlar

(1)
01

İzmitli - Şaka gibi haber resim 19 demiyor ve dahası var az biraz anlayan için buraya yazmaya gerek yok anlayan anlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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