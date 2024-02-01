EMO'DAN KOTO'YA ZİYARET

Kocaeli’de sayıları 10 bini aşan yüksek gerilim kullanan işletmelerde bulunan trafoların periyodik bakım onarım ve kontrollerinin, yüksek gerilim işletme sorumlusu sözleşmelerinin her yıl düzenli olarak yönetmeliğe uygun bir şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Kocaeli Şubesi Başkanı Gökmen Hasançebi ve Yönetim Kurulu üyesi Selim Kırıcı, “EMO tarafından onaylanmış Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Sözleşmeleri her yıl yenilenmeli, denetim ve kontroller EMO tarafından SMM Belgesi ve İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgesi sahibi mühendisler tarafından üstlenilmeli” uyarısında bulundu.