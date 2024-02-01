- Yaşam

Başiskele’de pazarcıya çorba ikramı

Başiskele Döngel Moda Pazarında tezgâh açan esnafa, Büyükşehir tarafından çorba ikramında bulunuldu

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Başiskele’de pazarcıya çorba ikramı mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pazarcı esnafının her zaman ve her yerde yanında olduğunu gerçekleştirdiği faaliyetlerle ortaya koyuyor. Bu çerçevede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı ekipleri,  Başiskele Döngel Moda Pazarında tezgâh açan pazarcı esnafına çorba ve ekmek ikramında bulundu. Kocaeli’nin farklı ilçelerinde sabahın erken saatlerinde semt pazarlarında tezgâh açan pazarcı esnafına Büyükşehir ekipleri tarafından yapılan çorba ve ekmek ikramı faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Büyükşehir ekipler bu kez de Başiskele Döngel Moda Pazarında pazarcı esnafına sabah çorbası ve ekmek ikramında bulundu. Pazarcı esnafı, sabahın erken saatlerinde ve soğuk havada tezgâhını kurarken içlerini ısıtan çorba ikramından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

 

# Başiskele, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

01 Şub 2024 - 11:28 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.061.438 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL