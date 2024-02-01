- Eğitim

AYGÜN'DEN ÖĞRENCİLERE ZİYARET

Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Aygün, ders çalışan ve spor yapan öğrencilerle bir araya geldi

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AYGÜN'DEN ÖĞRENCİLERE ZİYARET mask
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GENÇLİK VE SPOR MERKEZLERİ

Çocuklara ve gençlere yönelik projelere önem veren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçeye inşa ettiği gençlik merkezleri ile eğitim ve spora farklı bir bakış açısı kazandırdı. Gençlik ve Spor Merkezleri projelerinin hayata geçtiği Derince’de hizmete sunulan Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi, Bahattin Çelik Spor Kompleksi, Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi ve Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi yoğun ilgi görüyor.

EĞİTİM VE SPORA DESTEK

Başkan Aygün de sık sık gençlik merkezlerini ziyaret ederek burada ders çalışan ve spor yapan öğrencilerle bir araya geliyor. Son olarak Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Aygün, “Çocuklarımız ve gençlerimiz için inşa ettiğimiz merkezlerimiz evlatlarımıza en güzel şekilde hizmet veriyor. Bizler de tesislerimizi gezerek burada hem spor yapan hem de eğitim alan öğrencilerimizin mutluluğuna ortak oluyoruz” dedi.

# Spor, eğitim, hizmet

01 Şub 2024 - 11:30 - Eğitim

Mahreç  Haber Merkezi

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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