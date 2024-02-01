AYGÜN'DEN ÖĞRENCİLERE ZİYARET

GENÇLİK VE SPOR MERKEZLERİ
Çocuklara ve gençlere yönelik projelere önem veren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçeye inşa ettiği gençlik merkezleri ile eğitim ve spora farklı bir bakış açısı kazandırdı. Gençlik ve Spor Merkezleri projelerinin hayata geçtiği Derince’de hizmete sunulan Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi, Bahattin Çelik Spor Kompleksi, Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi ve Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi yoğun ilgi görüyor.
EĞİTİM VE SPORA DESTEK
Başkan Aygün de sık sık gençlik merkezlerini ziyaret ederek burada ders çalışan ve spor yapan öğrencilerle bir araya geliyor. Son olarak Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Aygün, “Çocuklarımız ve gençlerimiz için inşa ettiğimiz merkezlerimiz evlatlarımıza en güzel şekilde hizmet veriyor. Bizler de tesislerimizi gezerek burada hem spor yapan hem de eğitim alan öğrencilerimizin mutluluğuna ortak oluyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mrt - Hiç inandirici ve samimi gelmiyor..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.