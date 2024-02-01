Körfez'de iki mahalle birbirine bağlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez ilçesindeki Duraklı ile Alihocalar mahalleleri arasında kalan derenin üzerine yapılacak köprüde, temel kazısı ve temel betonu dökümü yapılıyor.

46 METRE UZUNLUKTA

Körfez’de iki mahalleyi birbirinden ayıran dere üzerine Büyükşehir Belediyesi araç ve yaya geçişine uygun köprü yapıyor. Dere üzerine yapılan köprü 46 metre uzunluğunda, 11 metre genişliğinde olacak. Köprünün her iki tarafından bir buçuk metre genişliğinde kaldırım bulunacak. Köprü dışında taş duvar imalatı ve dere ıslahı için harçlı pere çalışması da yapacak.

İKİ MAHALLEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

Dere üzerindeki köprünün ömrünü tamamlanması sebebiyle yapılan yeni köprü ve bağlantı yolu için 2 bin 730 ton plent miks temel ve 1.400 ton asfalt serimi yapılacak. İki açıklıklı Alihocalar köprüsü ve bağlantı yolları kapsamında 271 metre uzunlukta yol ve dere ıslah çalışması yapılacak. 14 bin metreküp kazı, 2 bin 200 metreküp dolgu çalışması yapılacak köprü için 2 bin metreküp beton, 185 ton demir, 5,5 ton yaya korkuluğu, 1.700 metreküp taş duvar, 500 metreküp blokaj ve 270 metrekare pere imalatı yapılacak.