Çağdaş, sorgulayan, araştıran, özgüvenli, dünya vatandaşı nesiller yetiştirmeyi hedefleyen ODTÜ danışmanlığında Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Özel Anadolu Lisesi ailesinin bir parçası olmak için Bursluluk Sınavı fırsatlarından yararlanın.
25 ŞUBAT 2024 - SAAT 10.00
2024-2025 Eğitim öğretim yılında 9., 10., 11. ve 12 sınıflarda öğrenim görecek öğrenciler sınava başvuru yapabilir.
Detaylı bilgiye erişmek için web sitemizi ziyaret edebilir veya 0262 226 10 42 ve 0537 640 00 46 numaralı telefonlarımızı arayarak bizlere ulaşabilirsiniz.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.