Çağdaş, sorgulayan, araştıran, özgüvenli, dünya vatandaşı nesiller yetiştirmeyi hedefleyen ODTÜ danışmanlığında Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Özel Anadolu Lisesi ailesinin bir parçası olmak için Bursluluk Sınavı fırsatlarından yararlanın.

25 ŞUBAT 2024 - SAAT 10.00

2024-2025 Eğitim öğretim yılında 9., 10., 11. ve 12 sınıflarda öğrenim görecek öğrenciler sınava başvuru yapabilir.

Detaylı bilgiye erişmek için web sitemizi ziyaret edebilir veya 0262 226 10 42 ve 0537 640 00 46 numaralı telefonlarımızı arayarak bizlere ulaşabilirsiniz.