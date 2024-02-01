Prof. Dr. Naci Görür'den 'canlı fay' uyarısı

Marmara Denizi’nde son günlerde fay hareketliliği yaşanıyor
Marmara Denizi'nde son 24 saatte meydana gelen 3.2 ve 3.4 ve 3,6 büyüklüklerindeki depremler sonrası "Olası büyük İstanbul depreminin habercisi mi?" sorusu da yeniden merak konusu oldu.
Söz konusu depremleri değerlendiren Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, peş peşe yaşanan depremlerin fayların doğal hareketleri olduğunu kaydetti. "Marmara Körfezi'nde yaşanan depremler 4'ten küçük olduğu için hiç ciddiye almıyorum" ifadelerini kullanan Görür, Marmara'da hali hazırda bir deprem beklendiği uyarısını da yineledi.
TGRT Haber’e konuşan Görür, şunları kaydetti:
"Marmara Körfezi'nde yaşanan depremler 4'ten küçük olduğu için hiç ciddiye almıyorum. Bunlar her yerde ve her zaman olabilecek depremler. Fay dediğimiz şey ölü olmadığına göre nefes alıyor. Ben uyusam, hiç hareket etmesem kalbimi yine de duyarsınız. Korkacak mısın benden? O yüzden bu depremleri hiçbir şekilde ciddiye almayın. Ama Marmara'da hali hazırda bir deprem bekliyoruz. Orada canlı bir fay var. Bu yaşanan depremler de canlı olduğunu gösterir."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Eroldemirbek - bu beyefendi de halka deprem korkusunu salı , yarısı bizden sistemine çanak tutuyor .
Eroldemirbek - deprem iznik gemlik bursa hattında olacak . akp yarısı bizden sistemi ile vatandaşı evinden etmesin .
N.yılmaz - ne saçmalıyorsun gerçekleri göremeyen veya görmek istemiyenlerdenmisin
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.