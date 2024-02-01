Sebzelerin zam şampiyonu belli oldu

Başkan Bayraktar, ocak ayında üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarını, narenciye üretiminde yaşanan sıkıntıları, girdi fiyatlarında yaşanan değişimleri ve aynı marka ürünlerin marketlerdeki fiyat değişimlerini ele aldı.
Bayraktar, ocak ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 404,2 ile portakalda görüldüğünü söyleyerek, “Portakaldaki fiyat farkını yüzde 396,7 ile mandalina yüzde 385,2 ile limon yüzde 256,5 olarak devam ettiğini belirtti.
MARKETTE FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜN YEŞİL FASULYE
Yapılan araştırmada ocak ayında markette 42 ürünün 29’unda fiyat artışı yaşanırken, 13’ünde fiyat azalışı olduğunu belirten Bayraktar, “Ocak ayında markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 34,7 ile yeşil fasulye oldu. Yeşil fasulyedeki artışı yüzde 29,8 ile salatalık, yüzde 28,4 ile ıspanak, yüzde 22,9 ile pırasa takip etti. Markette fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 20,7 ile kuru üzüm oldu. Kuru üzümdeki fiyat düşüşünü yüzde 10,8 ile fındık, yüzde 10 ile beyaz lahana, yüzde 9,1 ile maydanoz izledi” değerlendirmesinde bulundu.
“ÜRETİCİLER PİYASANIN CANLANMASINI, FİYATIN YÜKSELMESİNİ BEKLİYOR”
Üretici fiyat değişimlerinin sebeplerini dile getiren Bayraktar, bu üretim sezonuna maliyetin altında fiyatla başlayan üreticiler, halen sabırla piyasanın canlanmasını, fiyatın yükselmesini beklediklerini diyerek, bu yılki rekoltenin fazlası ve ihracatın sınırlı açılması kuru soğan üreticisini mağdur ettiğini vurguladı.
“Çiftçilerimiz için mazot zorunlu bir üretim aracıdır”
Ocak ayında girdilerde aylık ve yıllık değişimde en fazla fiyat artışının mazotta görüldüğünü bildiren Bayraktar, artan fiyatların üretim maliyetlerini etkilememesi, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için mazot desteğinin artırılması ve desteklerin ödeme tarihinin öne çekilmesi gerektiğini söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitli - Ekrana koyduğunuz foto acayip 3 lira 4 lira yazıyor biraz dikkat edin eski fotoları değil mesela bugün pazara gidin yeni etiketler var bir resimlerini çekin öyle ekrana basın biraz dikkat fiyatlar ekranda görünen gibi değil ezbere foto koymayın
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.