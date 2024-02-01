KUTLUHAN AYDOĞAR’I HİÇ UNUTMADIK

2023 - 2024 Kutluhan Aydoğar Sezonu U 18 Kızlar Basketbol Ligi müsabakaları İzmit Atatürk Spor Salonu’nda sona erdi. Maçlardan hemen sonra kupa töreni gerçekleşti ve ilk dörde giren kızlar, adeta basketbol ordusu görüntüsü verdi. Meryem Kolaylı yönetimindeki Zirvespor şampiyonluğa imza attı. Basketbol İl Temsilcisi Serkan Dağdelen açıklamada bulunarak “Müsabakalarda emeği geçen kulüplerimize, hakemlerimize il hakem kuruluna, il tertip kurulumuza, gençlik ve spor il müdürlüğüne ve salon personelimize, sporcu kardeşlerimize ve desteklerinden dolayı İzmit Belediyesi Spor Müdürlüğüne teşekkür ederim” dedi.

MERHUM AYDOĞAR’IN AİLESİ DE TÖRENE KATILDI

Ödül töreninde rahmetli Kutluhan Aydoğar’ın eşi Aysun Aydoğar, kızı Bilge Başaran' a, günün anısına basketbol il temsilciliği tarafından hazırlanan plaketi Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ziyaülhak Sarıgül ve İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa tarafından takdim edildi.

Kutluhan Aydoğar

İŞTE SIRALAMA:

1. İZMİT ZİRVE SK.

2. KOCAELİ BASKET SK.

3. KOCAELİ G. VE S. ( A )

4. KOCAELİ GENÇLİK ( B )

NOT: Sıralamada ilk iki sırayı elde eden takımlar 5 - 7 Mart 2024 tarihlerinde ilimizi Marmara Bölge Şampiyonasında temsil etmeyi hak kazandı.