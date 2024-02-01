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Geleceğin güreşçileri İzmit'te yetişiyor

İzmit Belediyespor'un kente genç sporcuları kazandırdığı Alikahya Atatürk Spor Salonu'ndaki Güreş Okulu'na kayıtlar devam ediyor

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HAFTANIN ÜÇ GÜNÜ YOĞUN ÇALIŞMA YAPIYORLAR

Genç sporcuların yetişmesi adına altyapıya önem veren İzmit Belediyespor, Güreş Okulu'ndaki eğitimlere devam ediyor. Alikahya Atatürk Spor Salonu'ndaki güreş antrenmanlarına katılım her geçen gün artıyor. Yetenekli sporcuların İzmit Belediyespor Güreş Takımı bünyesinde müsabakalara katılması için açılan kurslara kayıtlar sürüyor. İzmit Belediyespor Güreş Okulu, pazartesi, salı ve çarşamba günleri 16.00-18.00 saatleri arasında 8-15 yaş çocuk ve 15-23 yaş genç grubunda antrenmanlara devam ediyor.
# Spor, çocuk, Atatürk

01 Şub 2024 - 12:26 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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