Geleceğin güreşçileri İzmit'te yetişiyor

HAFTANIN ÜÇ GÜNÜ YOĞUN ÇALIŞMA YAPIYORLAR
Genç sporcuların yetişmesi adına altyapıya önem veren İzmit Belediyespor, Güreş Okulu'ndaki eğitimlere devam ediyor. Alikahya Atatürk Spor Salonu'ndaki güreş antrenmanlarına katılım her geçen gün artıyor. Yetenekli sporcuların İzmit Belediyespor Güreş Takımı bünyesinde müsabakalara katılması için açılan kurslara kayıtlar sürüyor. İzmit Belediyespor Güreş Okulu, pazartesi, salı ve çarşamba günleri 16.00-18.00 saatleri arasında 8-15 yaş çocuk ve 15-23 yaş genç grubunda antrenmanlara devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.