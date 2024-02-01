01 Şub 2024 - 12:31- Spor G:

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI!

Adanaspor ile oynayacağımız müsabakanın biletleri satışa çıktı!

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI! mask
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? Öğrenci taraftarlarımız, indirimli biletlerini KS Store’dan ya da maç günü stadyum gişelerinden öğrenci kartlarını gişe görevlilerine göstererek yükletebilirler.
# Maç

01 Şub 2024 - 12:31 - Spor

Mahreç  Büşra Bozbağ

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